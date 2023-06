Donald Trump dá nova desculpa para não ter devolvido documentos ultrassecretos

Donald Trump está lançando uma teoria estranha sobre por que ele não devolveu documentos confidenciais ao governo dos EUA… e tem tudo a ver com seu traje de golfe.

Trump sentou-se com âncora da Fox News Bret Baier para uma entrevista abrangente na noite de segunda-feira … e o 45º Prez deu uma resposta estranha quando o questionamento se voltou para o motivo de ele ter guardado materiais confidenciais que pertencem ao Arquivo Nacional em DC

DT disse que estava “muito ocupado” e precisava de tempo para examinar as caixas porque seus objetos pessoais estavam misturados com os documentos ultrassecretos, acrescentando … “Essas caixas estavam entremeadas com todo tipo de coisas; camisas de golfe, calças, sapato.”