Enteado de bilionário desaparecido no submarino Titanic vai ao show do Blink-182

O relógio está correndo para que os socorristas encontrem as 5 pessoas desaparecidas em um submarino destinado a explorar os destroços do Titanic… mas isso não impede o enteado de um dos passageiros de curtir sua banda favorita, Blink-182.

explorador bilionário britânico, Hamish Harding , está entre aqueles a bordo do Titan da OceanGate Expeditions, um submersível de fibra de carbono. enteado de Harding, Brian Szasz postou sobre o desaparecimento de Harding no Facebook na segunda-feira … escrevendo: “Hamish, meu padrasto, está perdido em um submarino, pensamentos e orações para que a missão de resgate seja bem-sucedida.”

Apenas alguns minutos depois de postar sobre a missão de resgate, Brian revelou que estava participando de um show do Blink-182 em San Diego, postando uma foto sua fora do local.

Reconhecendo claramente que algumas pessoas podem interpretar da maneira errada, Brian escreve: “Pode ser desagradável estar aqui, mas minha família gostaria que eu estivesse no show do Blink-182, pois é minha banda favorita e a música me ajuda em tempos difíceis! ♥️🙏 🏽”