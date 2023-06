O cultivo de hortelã é uma tarefa simples, porque prospera em uma variedade de climas e requer nada mais do que sol e bastante água. Devido a essa facilidade, hoje indicaremos como cultivar hortelã em vaso, para que você obtenha todos os benefícios desta planta em sua própria casa.

A hortelã, em especial, prefere climas amenos, não extremamente frios, pois não podem suportar o congelamento do solo completamente. Outras espécies podem sobreviver em condições extremamente quentes existem.

Quais os benefícios da hortelã para o ser humano?

É um arbusto aromático com muitos usos. Entre os principais usos tem-se:

realçador de sabor em alguns alimentos;

aromatizantes de ambientes e alimentos;

extração de óleo essencial;

Seu chá é sedativo;

planta de cultivo com odor maravilhoso;

Uso medicinal: como expectorante, analgésico para flatulência, tratamento para palpitações cardíacas e tremores nervosos, para náuseas e vômitos e cólicas uterinas.

Como cultivar hortelã em vaso?

Na sequência, apresentamos os passos para cultivar hortelã corretamente:

Plantação

A plantação pode ser feita de duas formas diferentes: com semente ou com muda. Recomenda-se que a área de cultivo seja protegida do vento, pois isso pode causar danos às plantas. A distância entre duas mudas, varia de espécie para espécie, mas de modo geral, 30 a 40 centímetros (12 a 16 polegadas) é uma boa regra prática.



Quando o plantio é feito em vasos, é preciso montar um sistema eficiente de drenagem, e assim, não possibilitar que a água se acumule, e as raízes fiquem apodrecidas. Para criar a drenagem é possível utilizar um vaso com furos na base, e colocar areia expandida e manta.

Normalmente a plantação da hortelã ocorre a partir de galhos tirados diretamente de outra planta mais desenvolvida, saudável, com 2 ou 3 gemas. Neste caso, a plantação ocorre diretamente no lugar definitivo, ou seja, no vaso.

Em caso de plantio se sementes, é preciso utilizar uma sementeira, e quando a planta estiver com uns 10 centímetros, deve ser transplantada para o lugar definitivo.

Luminosidade

A hortelã pode ser cultivada tanto a pleno sol quanto a meia sombra. Mas, o ambiente fresco é ideal para manter o solo úmido, especialmente se você vive em um clima mais quente.

Irrigação

A rega deve manter o solo sempre úmido, mas não encharcado. Além disso, é importante que o solo nunca fique totalmente seco, na fase de crescimento e desenvolvimento da planta.

Se a hortelã for plantada em horta, é possível utilizar vasos, canteiros ou jardineiras para o cultivo, assim irá reduzir o crescimento e evitar que se espalhe, por ser um arbusto rasteiro.

Para atender as exigências de umidade da hortelã, um vaso auto irrigável é o melhor meio para o cultivo, uma vez que contribui para a planta ficar sempre úmida. Além disso, a auto irrigação evita a proliferação do mosquito-da-dengue.

Outra questão, é manter a planta sempre limpa de plantas invasoras, para não ficar com adubação escassa e falta de água.

Adubação

Deve realizar o processo de adubação todos os meses para garantir o crescimento e o desenvolvimento da planta ordenadamente. É possível também optar por fertilizantes que possam dar à planta, todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento.

Quando as plantas apresentam sinais de deficiência nutricional, como folhas amareladas ou crescimento atrofiado quando não deveriam, você deve dar a elas uma dose de fertilizante, ou outro adubo recomendado.

Poda

A poda da hortelã, tem finalidade de restringir o espaço ocupado pela planta, uma vez que tem tendência a se esparramar e tomar o espaço destinado para outras plantas. Além disso, a poda ocorre na colheita, que pode fazer até 4 vezes no ano.

Há pessoas que também preferem ir colhendo conforme a necessidade, seja para a alimentação, para uso medicinal, bem como para uso em aromatizadores de ambientes. Dessa forma evitando perder as folhas caso não tenha utilidade naquele momento.

Colheita

Uma vez que as plantas tenham amadurecido o suficiente, colheita pode começar. A melhor época para colher é quando as plantas estão em plena floração, quando o aroma e o sabor estarão no auge. Corte a haste acima do primeiro ou segundo par de folhas, ou apenas escolha as folhas que você precisa.

É possível colher todas as hastes até três vezes por ano, durante quatro a seis anos sem replantar.

A hortelã possui um cheiro maravilhoso, deixando o ambiente de casa totalmente cheiroso, além de ser uma planta muito bonita para os ambientes. Sua coloração verde, ajuda muito no tratamento de alergias, na cura da depressão, trazendo uma calmaria para o ambiente.