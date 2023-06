Factos interessantes sobre os casinos

Garrett Ucker, um perito americano, efectuou uma análise do estado das perspectivas do mercado do jogo em linha em todo o mundo. Os resultados revelaram-se muito interessantes. Para chegar a determinadas conclusões, teve de estudar as leis de outros países em conjunto com peritos. Estudaram o estado real do sector. Os resultados recolhidos foram publicados numa revista americana. Verificou-se que apenas 60 países regulamentam oficialmente o jogo online e que os residentes estão autorizados a apostar. E não é invulgar que os jogadores desses países utilizem utilitários especiais, como o Predictor Aviator https://playaviatorgame.net/pt/do-predictor-aviator/, para aumentar as probabilidades de ganhar.

Os investigadores analisaram 225 países e recolheram as seguintes estatísticas. 74 países têm restrições relativamente aos casinos físicos. Em 51 estados estes locais são completamente proibidos. Existem 6 países onde os casinos físicos só podem ser visitados por turistas. Para os cidadãos locais, estes locais estão fechados. Há 17 estados onde existem locais designados para o jogo. Apenas 151 países autorizam oficialmente os casinos em terra.

Quanto aos estabelecimentos de jogo em linha, a situação é um pouco mais complicada. Acontece que as autoridades estatais têm uma atitude bastante diferente em relação a estes projectos. Existem 39 países onde o jogo em linha é completamente proibido. Há 61 países em que a abertura de casinos online é acompanhada de licenças especiais. Só é possível obter esses documentos. Em 93 países, os estabelecimentos de jogo em linha estão totalmente licenciados.

Acontece que nem todos os utilizadores podem ter acesso aos casinos em linha. Por exemplo, estes sítios estão fechados para os residentes dos EUA, Israel e França. Quase 72% dos casinos online não estão preparados para aceitar jogadores dos países acima mencionados.

Durante o estudo, verificou-se que existem alguns países onde os casinos funcionam apenas em navios e em terra são proibidos. Entre estes países contam-se Israel, Rússia, EUA, Tailândia e Japão. Na Ásia Central, a proibição do jogo está mesmo inscrita no Alcorão. Nas Ilhas Caicos, Turcas e Caicos, os casinos só são permitidos a pessoas com um rendimento anual superior a 75.000 dólares. Na Noruega, só são permitidas casas de jogo em linha. Estes estabelecimentos são regulamentados por lei. Acontece que os casinos não são proibidos na Índia, mas a roleta e os jogos de cartas não são permitidos.

Assim, cada região tem requisitos diferentes para os estabelecimentos de jogo e estes têm de ser cumpridos.