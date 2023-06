Henry Cejudo revela que está fora da luta do UFC 292 contra Marlon ‘Chito’ Vera devido a lesão no ombro

A volta de Henry Cejudo terá que esperar um pouco mais.

Na quinta-feira, o ex-campeão de duas divisões revelou que uma lesão persistente no ombro o impedirá de lutar no UFC 292, onde enfrentaria Marlon “Chito” Vera em uma luta marcante no card de Boston.

“Infelizmente por causa do meu ombro direito, não poderei lutar”, disse Cejudo no Instagram. “Já rasguei o ombro esquerdo, onde fiquei afastado cerca de um ano. Não quero que rasgue mais do que já é. Dito isto, há uma lágrima lá dentro. O gato está fora do saco. Na verdade, é um rasgo de 50 por cento.

“Eu me esforcei o máximo que pude, porque eu amo aquela luta de ‘Chito’ Vera, e para aqueles que realmente me conhecem, sabem que eu gosto de dinheiro, que eu gosto de competir.”

Cejudo estava fazendo uma rápida reviravolta para enfrentar Vera em agosto, depois de perder na decisão dividida em maio para o atual campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling, em seu retorno da aposentadoria.

Mesmo quando a luta foi anunciada pela primeira vez, o medalhista de ouro olímpico de 2008 admitiu que havia preocupação com sua saúde, especialmente com a luta agendada apenas três meses após a luta anterior.

Agora, Cejudo foi forçado a se retirar da luta e espera retornar após seis a oito semanas de fisioterapia e tratamento com células-tronco no ombro.

Quanto ao que vem a seguir, ele parece pronto para superar o confronto com Vera e, em vez disso, está voltando sua atenção para uma luta diferente.

“No final das contas, o cara que eu ainda quero, candidato nº 1, o nome dele é Merab [Dvalishvili]”, disse Cejudo. “Então é isso que estou esperando, e quem sabe pessoal, pode haver uma luta especial entre mim e Brandon Moreno se vocês pensarem sobre isso.”

Cejudo planejou um confronto com Merab Dvailisvhili após sua derrota para Sterling em maio, mas isso também foi adiado depois que o peso-galo georgiano teve que se submeter a uma cirurgia na mão machucada, que o deixou fora dos gramados por três a quatro meses.

Talvez agora eles estejam destinados a se encontrar, afinal, com Cejudo não podendo mais competir contra o Vera em agosto.