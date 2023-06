Jogadores de futebol da UB acusados ​​de abuso de animais após supostamente bater em cachorro com cinto

Dois jogadores de futebol da Universidade de Buffalo foram acusados ​​de abuso de animais… depois que os promotores disseram que foram vistos em vídeo no início deste mês espancando um poodle miniatura de 4 anos com um cinto de couro.

De acordo com a Promotoria do Condado de Erie, o incidente aconteceu por volta das 21h do dia 13 de junho dentro de um apartamento em Amherst, NY.

Autoridades com apenas 19 anos Blake Hillighum cornerback e um jovem de 20 anos Zachary Pilarcek, um tight end, filmaram-se agredindo repetidamente o cão… no que foi uma aparente tentativa de disciplinar o animal. Os promotores dizem que os dois enviaram as imagens para a mídia social.

Em 14 de junho, os promotores dizem que atingiram os dois homens com uma acusação de contravenção de dirigir em excesso, torturar e ferir animais.

As autoridades também dizem que o poodle, chamado Kobefoi apreendido e transportado para uma Sociedade local para a Prevenção da Crueldade contra os Animais … onde recebeu tratamento para escoriações e hematomas.

Tanto Hiligh quanto Pilarcek compareceram ao tribunal para a acusação na quinta-feira… e se declararam inocentes das acusações. Após o processo, o advogado de Hilight disse a um grupo de repórteres: “Meu cliente lamenta as ações”.

“Nós amamos nossos cães”, acrescentou o advogado. “Nós amamos nossos animais de estimação. Às vezes eles nos frustram. Às vezes nós os disciplinamos às vezes. Não acredito que tenha sido de maneira cruel.”

De acordo com os promotores, Hiligh e Pilarcek foram demitidos do time de futebol UB por causa das acusações. Entramos em contato com a escola para comentar, mas até agora, nenhuma resposta ainda.