Kevin Federline critica relatório ligando Britney Spears ao Crystal Meth

O relatório, publicado no fim de semana pela O sol dar Correio diário é de uma série de entrevistas jornalísticas Daphne Barak diz que teve com Kevin. Em um caso, Barak relata que K-Fed disse a ela: “Temo que ela esteja tomando metanfetamina – estou rezando para que alguém torne isso público e que ela acorde … É assustador. Ela é a mãe dos meus filhos.”

Em resposta à história, Kevin nos conta: “Entristece nossa família que Daphne Barak e Erbil Gunasti tenham decidido fabricar mentiras e publicar a dor no coração que nossa família sofreu, junto com o trauma de nossos filhos menores no Daily Mail e no The Sun. Nós permitimos que Daphne e Bill entrassem em nossa casa porque confiamos neles, mas essa confiança foi perdida e nós cortamos os laços em março por muitas razões que escolhemos não entrar aqui.