O meio-irmão de Elvis Presley afirma que ‘O Rei’ se matou porque era assombrado por sua semelhança com meninas menores de idade, por relatório

Elvis Presley gostava de meninas menores de idade, de acordo com David Stanley, meio-irmão do Rei do Rock and Roll. Uma série documental recente chamada ‘Mulheres de Elvis’ abriu uma discussão sobre a vida pessoal da lenda.

De acordo com a sinopse da série, o show está procurando “descobrir um homem que era muito mais complexo do que a percepção pública do ícone americano titular,“.

David Stanley afirma que Elvis tomou medicação suficiente para provocar sua morte

De acordo com o Irish Mirror, durante parte da entrevista com David Stanley, ele mencionou que “Ele premeditou tomar os medicamentos que o mataram“ao mesmo tempo em que acrescenta que”Amor, mágoa, dor, exposição – ele simplesmente não aguentava mais“.

Elvis Presley morreu de ataque cardíaco após uma overdose de drogas em agosto de 1977, diz-se que Stanley estava em Graceland, a famosa propriedade de Presley quando ele morreu.

A série teve Stanley expondo o que ele acredita ser verdade quando afirmou que “Seu gosto por meninas, de 15 ou 16 anos, me dava nojo,” ao mesmo tempo em que afirma que foi um milagre ele não ter sido pego.

Stanley elaborou que a razão pela qual ele não foi ‘pego’ foi porque “Ele se safava de coisas que a maioria das pessoas não conseguia, por causa de seu dinheiro, fortuna, fama e poder, carisma e magnetismo. Elvis poderia falar até as meias [of] você.”

O documentário da Amazon apresenta entrevistas de mulheres que afirmam que o Rei do Rock and Roll as perseguiu quando eram muito jovens.

Elvis e Priscilla Presley tiveram um relacionamento complicado mesmo depois de terem Lisa Marie

Lisa Marie Presley posa para sua primeira foto no colo de sua mãe, Priscilla, em 5 de fevereiro de 1968, / LAPRESSE

Sofia Coppola vai lançar ‘Priscilla’um filme polêmico que se concentra na relação entre Elvis e Priscila.

Nesse ponto, o espólio de Elvis declarou que era um filme ‘horrível’ enquanto criticava o design de produção do filme “Parece um filme de faculdade“, como um insider afirmou para TMZ”Os cenários são simplesmente horríveis, não é como Graceland se parece.“

Enquanto isso, Priscilla tem apoiado muito o filme como ela escreveu no Instagram “Estou animada com a interpretação do meu livro pelo magistral Sofia Coppola.“

Priscila também acrescentou “Ela tem uma perspectiva tão extraordinária e eu sempre fui um grande admirador de seu trabalho. Tenho certeza de que este filme levará todos a uma jornada emocional.”