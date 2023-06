Vencedores do US Open Golf: Estes são os melhores jogadores de golfe que competiram neste grande torneio

Tele Aberto dos Estados Unidos 2023 A tabela de classificação está repleta de grandes nomes perto do topo enquanto se dirige para o domingo em Los Angeles. Rickie Fowler e Wyndham Clark são os co-líderes com 10 abaixo do par. Eles vão começar às 17:30 ET. Rory McIlroy (-9) está a apenas um chute da liderança depois de juntar três rodadas sub-70. Scottie Scheffler (-7), Harris English (-6), Dustin Johnson (-5) e Xander Schauffele (-5) são os outros jogadores a cinco tacadas da liderança antes da quarta rodada.

Listas de apostas do Caesars Sportsbook McIlory como o leve favorito em +210 (arrisque $ 100 para ganhar $ 210) nas últimas probabilidades do US Open de 2023 para domingo. Fowler é o próximo no quadro de chances do PGA em +275, seguido por Clark em +300 e Scheffler em +400. Com tantos jogadores experientes no topo da tabela de classificação.

Os dez melhores golfistas do US Golf Open

O Classificações de energia do Aberto dos EUA de 2023, que analisa os 10 melhores jogadores de golfe que estão preparados para causar um impacto significativo no campeonato nacional deste ano. De veteranos experientes a estrelas em ascensão, esses jogadores demonstraram uma forma excepcional em 2023 e devem ser considerados candidatos sérios no Los Angeles Country Club nesta semana.

10. Jordan Spieth

9. Xander Schauffele

8. Max Homa

7. Cameron Smith

6. Patrick Cantlay

5. Rory McIlroy

4. Jon Rahm

3. Viktor Hovland

2. Brooks Koepka

1. Scottie Scheffler