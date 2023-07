As 5 principais maneiras de assistir Pluto TV GRATUITAMENTE sem anúncios

O consumo de mídia foi revolucionado pelos serviços de streaming, que oferecem acesso instantâneo a uma ampla variedade de conteúdos. Há uma variedade de canais e opções sob demanda disponíveis na Pluto TV. No entanto, o modelo financiado por anúncios da Pluto TV pode interferir na visualização ininterrupta. A Pluto TV pode ser visualizada sem anúncios com algumas técnicas e ferramentas simples, garantindo uma experiência de streaming imersiva e contínua. Neste artigo, você aprenderá diferentes métodos com os quais você pode facilmente assistir Pluto TV sem anúncios. Portanto, vamos começar com o guia.

Plutão TV mostra anúncios em sua versão gratuita?

A Pluto TV tem anúncios, mas você ainda tem a opção de assistir à Pluto TV sem anúncios. No entanto, existem cerca de seis anúncios por intervalo comercial na Pluto TV para cada 30 minutos de conteúdo. Além disso, às vezes, após o intervalo, você ganha mais 10 segundos de We Will Be Right Back.

Pluto TV é gratuito, mas há um problema, e a maioria dos usuários está ciente disso. No entanto, você ainda pode querer evitar os anúncios, então você deve descobrir como fazê-lo. Aqui estão algumas maneiras simples de pular ou evitar comerciais na Pluto TV sem perder nada importante sobre o programa que você está assistindo.

Você pode ignorar os anúncios de TV de Plutão?

Existem maneiras de pular os comerciais na Pluto TV sem perder nada importante no programa que você está assistindo ou transmitindo, se você os achar particularmente irritantes – e eles podem ser.

Embora a Pluto TV permita que você pule os intervalos comerciais, assistir à Pluto TV também significa pular o mesmo período de tempo no programa que você está assistindo.

Com alguns aplicativos e configurações no seu dispositivo de streaming, você também pode evitar que um bom número de comerciais apareça. Para obter os melhores resultados, você deve combinar essas soluções em vez de apenas tentar uma de cada vez.

Como assistir Pluto TV sem anúncios 2023

Portanto, se você deseja experimentar um ambiente sem anúncios enquanto assiste ao seu conteúdo favorito na Pluto TV, experimente estes métodos para assistir à Pluto TV sem anúncios:

1. Use o navegador Brave

As configurações padrão no navegador Brave bloqueiam anúncios em todos os sites. Nem requer alterações ou ajustes no seu navegador. Você também estará protegido contra cookies de rastreamento, anúncios e outras tecnologias de rastreamento. Com o Brave, você pode pular os anúncios de TV do Pluto sem problemas.

Embora o Brave pare alguns dos anúncios na Pluto TV, não vai parar todos eles. Isso ocorre porque alguns anúncios são transmitidos junto com o programa que você está assistindo no Pluto. Mas, de qualquer forma, caso você possa executar estas etapas para instalar o navegador Brave em seu dispositivo:

Para baixar o instalador, visite o site do Brave Inicie o instalador e deixe-o baixar o Brave. Você verá uma nova página assim que o download e a instalação do navegador forem concluídos. No canto superior direito do navegador, clique no botão Barra de menu (3 linhas). Certifique-se de que Brave Ad Block esteja selecionado. Escolha o filtros que se aplicam à sua localização em Filtros Adicionais. Desta forma, você poderá bloquear anúncios em seu navegador além dos já disponíveis.

Você pode assistir a programas da Pluto TV no navegador Brave depois de configurar o navegador Brave e entrar no site da Pluto TV.

2. Apenas pule os 15 segundos

Se você não se importa em perder 15 segundos do programa que está assistindo e não se importa em pular os 15 segundos médios que duram os intervalos comerciais, você pode pular os 15 segundos médios que duram os intervalos comerciais.

Não há problema em pular alguns comerciais por 10 segundos; se o comercial for mais longo, você não perderá nada pulando cinco segundos extras. Para minimizar o tempo que você perde assistindo ou transmitindo o programa, tente assisti-lo o mínimo possível.

Aguarde o início da contagem regressiva para os comerciais. Nesse ponto, faça uma pausa no programa. Após 15 segundos, reproduza o vídeo.

#3. O aplicativo deve ser desinstalado e reinstalado.

É importante remover este software prejudicial do seu sistema o mais rápido possível. Você pode usar qualquer outro programa da mesma maneira. No entanto, é um bom começo.

Vá para o menu Iniciar e digite Painel de controle. Selecione-o. Na caixa pop-up, clique em Desinstalar um programa. Localize Pluto TV na lista. Você pode desinstalá-lo clicando nele. Ao clicar duas vezes na entrada, você também pode executar esta operação.

Você também pode digitar Adicionar ou remover programas na barra de pesquisa do Começar cardápio. Você verá uma lista de programas instalados na janela que aparece.

Use a caixa Pesquisar esta lista para localizar Pluto TV ou vá para a entrada, clique em Desinstalar, e, em seguida, clique em OK. Existe a possibilidade de a Pluto TV não estar incluída nessas listas. No entanto, isso não significa que não esteja presente no seu computador.

4. Redefina seu navegador para as configurações padrão

Para finalizar o processo, restaure seu navegador para as configurações padrão depois de excluir o Pluto TV. O único objetivo disso é garantir que quaisquer dados remanescentes da Pluto TV não sejam capazes de infectar seu navegador novamente. Ao executar esta ação, você perderá todos os seus favoritos, modificações e extensões. Como precaução, você ainda deve fazer isso. Você pode fazer isso acessando as configurações do seu navegador e pressionando o botão Redefinir.

5. MalwareBytes

Também é possível remover os anúncios da Pluto TV usando o Malwarebytes. Seu computador irá procurar por anúncios, malware e ransomware. Certifique-se de realizar pelo menos mais duas verificações e limpezas após a verificação e limpeza pela primeira vez para garantir que nenhum adware seja perdido.

Depois que o software estiver instalado, inicie-o e execute uma verificação completa do sistema. Quando você executar a verificação, todos os softwares perigosos em seu computador provavelmente serão descobertos. Na janela pop-up, selecione Quarentena selecionada e clique Sim para reiniciar o computador. Pluto TV deve, portanto, ser removido de todos os sistemas de computador.

Por que a Pluto TV tem tantos comerciais?

Embora haja uma série de preocupações circulando nas mídias sociais atualmente em relação aos anúncios de TV em streaming, o mercado para esses anúncios está se expandindo rapidamente.

Em 2023, a Pluto TV está prevista para gerar US$ 1,14 bilhão em receita líquida de publicidade nos Estados Unidos, um aumento de 77,7% em relação a este ano. Em todas as telas, incluindo TVs vinculadas e dispositivos móveis, a Pluto TV registrou um aumento no total de minutos de exibição e no tempo médio mensal de exibição por usuário, bem como um aumento nos usuários e nos gastos com publicidade.

Resumir

Como a Pluto TV é suportada por anúncios, você os encontrará de várias formas enquanto assiste. No entanto, você pode usar os métodos descritos acima para assistir à Pluto TV sem anúncios. Nós encorajamos você a experimentar todos eles e compartilhar nos comentários qual deles foi mais útil para você.

