Copa do Mundo Feminina 2023: Sophia Smith: a jovem superestrela que está conquistando o futebol feminino

EUf você não tinha ouvido falar Sophia Smith antes da abertura do USWNT Copa do Mundo jogo contra Vietnã, você certamente tem agora. A jovem superestrela se anunciou no cenário mundial da forma mais espetacular possível: dois gols, uma assistência e um prêmio de MVP para mostrar isso.

“Muito alívio. Honestamente, eu estava ansioso para entrar no torneio, então foi bom tirar isso do caminho e então ser eu mesmo”, diz um sorridente Smith na zona mista após o jogo.

Apesar de seu jeito doce e gentil, seria difícil encontrar alguém mais motivado do que o ala. Ela está decidida a colocar as mãos no maior prêmio de todos, a Copa do Mundo. Ela quer vencer de qualquer maneira – ela é um monstro de mentalidade cuja maturidade vai muito além de seus 22 anos de idade. “Eu digo a todos que quero ganhar uma Copa do Mundo e o que vier com isso, vem com isso”, diz ela quando perguntada pelo MARCA se ela está de olho na chuteira de ouro.

É claro que o O jogador mais valioso da NWSL quer mudar o foco dela para o grupo como um todo – em muitas ocasiões no torneio, ela enfatizou que os sucessos do USWNT são um esforço coletivo e não individual.

Por mais que ela tente, está claro que a equipe precisa de suas contribuições no terço final se quiser ‘três turfas’ e vencer sua terceira Copa do Mundo consecutiva. Mesmo que ela não admita, o ‘Jogador Mais Valioso’ da NWSL é a peça-chave na lista de Vlatko Andonovski lado e seus objetivos são um trunfo inestimável para a equipe.

Smith é um dos favoritos à conquista da chuteira de ouro e não é difícil perceber porquê. O extremo teve uma temporada absolutamente notável a nível de clube. Ela é a artilheira da NWSL, tendo anotado 10 gols em 13 jogos. ela também é a segundo maior assistente com cinco na temporada passada. São números de classe mundial – aqueles que apenas os melhores jogadores do mundo são capazes de produzir. Eles são ainda mais impressionantes quando você a considera relativa falta de experiência. Smith era o primeira escolha do draft em 2020 e foi nomeada MVP da liga no final de sua temporada de ‘novata’. Em outras palavras, em apenas alguns anos ela já se tornou uma das melhores jogadoras, senão a melhor, da liga.

“Quero aproveitar o momento que puder. É um grande torneio. É uma Copa do Mundo. Então, qualquer tipo de confiança que eu tenho da NWSL, eu trago comigo para isso. Obviamente, é um jogo totalmente diferente. É difícil. E estou empolgada com o próximo desafio e espero ser a mesma jogadora que sou na NWSL com esta equipe e contribuir da maneira que puder”, disse ela em uma recente coletiva de imprensa.

Até onde o USWNT irá neste torneio dependerá se Sophia Smith pode replicar sua forma de marcar gols nos últimos anos para seu país. Quero dizer, ela já mostrou que pode fazer isso contra o Vietnã. No ataque, ela foi a jogadora de destaque – cabeça e ombros acima do resto. Agora, ela só precisa continuar assim.