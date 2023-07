Prévia de apostas do UFC 290: Yair Rodriguez conseguirá vencer Alexander Volkanovski?

É a Semana Internacional da Luta, o que significa que é hora de um dos maiores cards do ano, e o UFC entrega isso no sábado em Las Vegas com UFC 290.

No evento principal, Alexandre Volkanovski defende o cinturão dos penas contra o campeão interino Yair Rodrigues. No evento co-principal, o campeão peso mosca Brandon Moreno defende seu título contra Alexandre Pantojae na luta principal da noite, Robert Whittaker defende seu lugar como o melhor nãoIsrael Adesanya peso médio do UFC ao enfrentar Dricus du Plessis. Além disso, há quase uma dúzia de outras lutas também! É muita ação, então vamos direto para as melhores apostas desta semana.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos da DraftKings Sportsbook.

Apostas Diretas

Dricus du Plessis, +310

Dado o sentimento público avassalador de que Robert Whittaker vai atropelar du Plessis no sábado, estou um pouco surpreso que a linha seja esse fechar. Mas isso só me diz que Vegas sabe melhor do que a internet: o DDP tem uma chance legítima de vencer essa luta.

Du Plessis é um inferno sobre rodas. O homem não é o lutador mais técnico do mundo, mas o que lhe falta em sutileza sobra em disposição e agressividade. Durante sua corrida no UFC, parece que ele teve momentos de coação contra lutadores inferiores a Whittaker, mas também o viu passar pelos mesmos lutadores e, finalmente, detê-los. O Robert Whittaker é um dos melhores lutadores do mundo, mas já faz isso há muito tempo, tem muitos quilômetros rodados e essa luta é de apenas três rounds. Existe absolutamente um mundo onde du Plessis sai com ritmo e agressividade insanos e simplesmente vence os dois primeiros rounds se esforçando muito. Então, ele só precisa aguentar cinco minutos para conseguir uma vitória e iniciar uma luta massiva pelo título dos médios com Adesanya.

Robbie Lawler+200

Se realmente é isso para a longa e ilustre carreira de Robbie Lawler (espero que seja), então não há como não apostar nele em sua luta final. Sim, ele tem 41 anos e está bem além de seus melhores anos, mas Niko Price é exatamente o tipo de lutador selvagem e limitado que um homem com o veterano experiente de Lawler pode encontrar uma maneira de superar, cavalgando para o pôr do sol de maneira fantástica.

Jimmy Crute-130

Em uma revanche do empate de fevereiro, Crute e Alonzo Menifield voltaram no sábado nas eliminatórias, mas acho que as coisas serão muito melhores para Crute desta vez. No primeiro encontro, Crute quase foi finalizado cedo, mas reagiu e teve Menifield em todos os tipos de problemas com finalizações, e acho que essa é a textura dessa luta. Menifield é sempre perigoso, mas Crute é resistente o suficiente para sobreviver, e sua vantagem no chão é enorme. Acrescente que Crute ainda é jovem e está melhorando, enquanto Menifield está no final de seus melhores anos, e eu gosto das chances de Crute.

Prop Bets

Yair Rodriguez por KO/TKO/DQ ou Finalização, +450

Fiz um resumo completo dessa luta que você pode ler aqui, mas a versão curta é que acho que o dinamismo explosivo de Rodriguez é exatamente o tipo de estilo necessário para perturbar o campeão. O comprimento, o jogo de chutes e a força de Rodriguez representam ameaças reais ao campeão e, com quase 35 anos, Volkanovski logo começará a cair, se é que já não o fez. Essa pequena queda é suficiente para que um pedaço de ataque dinâmico derrube o cartão da maçã.

Brandon Moreno por Decisão, +150

Sei que o Pantoja já venceu o Moreno duas vezes, mas essas lutas aconteceram há mais de cinco anos. Eles praticamente não têm influência neste confronto. Ambos os homens melhoraram desde então e Moreno em particular é como um lutador totalmente novo. E é nisso que isso se resume para mim. Acho que Moreno é o melhor peso mosca do mundo, capaz de um ataque violento e agressivo, bom wrestling e excelente capacidade de scrambling. Pantoja apresenta um jogo de agarramento predatório e trocação sólida, mas gosto de Moreno para evitar pegar nas costas e superar o adversário em pé. Normalmente, eu pensaria que Moreno poderia finalizar, dada sua produção ofensiva, mas Pantoja nunca foi parado. Essa durabilidade me leva ao suporte de decisão.

Aposta da Semana

jalin turner-285

Estou tão viciado em Turner quanto você pode conseguir. Ainda com 28 anos e vindo de uma derrota competitiva por decisão dividida para um dos melhores lutadores do mundo (Mateusz Gamrot), Turner agora enfrenta Dan Hooker, que vem lutando muito nos últimos anos. É improvável que Hooker replique o plano de jogo pesado de quedas de Gamrot e, portanto, ele atacará Turner, que é maior, mais forte e muito mais perigoso nesse domínio. Deve ser uma boa noite para Turner.

Jack Della Maddalena-950

Foi muito mais divertido quando JDM lutaria contra Sean Brady em uma disputa fenomenal dos meio-médios, em vez de enfrentar o novato Josiah Harrell em cima da hora. Ah bem. Harrell está totalmente derrotado neste, então, mesmo que as chances sejam longas, é melhor jogá-lo no parlay.

Bo Nickal-2800

Isso é jogo inteligente? Talvez não. Mas Nickal obviamente vai vencer essa luta, e cada pedacinho ajuda a diminuir o número final.

Cameron Saiman-540

Esta é uma luta armada para Saaiman, que com apenas 22 anos de idade considera ser um plano de longo prazo para o UFC no peso galo. Terrence Mitchell tem algumas vitórias no cenário regional, mas nenhuma delas sobre uma boa oposição, e Saaiman tem o tipo de trocação perigosa que deve ser um grande problema para Mitchell.

Parlay estas quatro apostas juntas para -120 probabilidades.

Tiro Longo da Semana

Dricus du Plessis por Decisão, +1100

Em geral não gosto de dobrar nas lutas, mas vou abrir uma exceção aqui, porque as chances para esta estão muito fora de sintonia. Claro, DDP só tem uma vitória por decisão em toda a sua carreira, mas ele vai enfrentar Robert Whittaker. O único homem a parar Whittaker na última década foi Israel Adesanya, e DDP não é Izzy. Se DDP vencer, acho que o cenário mais provável é uma decisão em que ele vence os dois primeiros rounds e Whittaker não pode voltar, então gosto de um flyer com esse preço.

Embrulhar

Há muitas outras apostas que você poderia me convencer, incluindo Jack Della Maddalena por KO no Round 1 (-165) e Bo Nickal por finalização no Round 1 (-190), mas tentando manter as coisas um pouco mais apertadas, já que estou fazendo algumas grandes oscilações de azarão esta semana. Espero que funcione.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor aprender e cumprir as leis de jogos de azar online em sua região antes de fazer apostas esportivas online.