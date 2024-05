Kendrick Lamar invoca Terence Crawford para insultar Drake em faixa que continua a chocar os fãs

Tele vovó– rapper vencedor Kendrick Lamar aumentou as apostas em sua recente rivalidade com Drake depois de lançar um novo single chamado “Euforia“que surpreendeu fãs e críticos. A faixa dissimulada de seis minutos apresenta três mudanças de batida e uma série de insultos de Lamar dirigido a seu colega vencedor do Grammy, Drake, que já havia lançado sua própria faixa dissimulada “Flexões“- que tinha como alvo Lamar, produtor Metrô Boomine murmura o pioneiro do rap Futuro.

Os fãs de boxe, em particular, ficaram muito satisfeitos ao ouvir o nome de uma das estrelas do esporte em “Euphoria”, que alguns consideram uma das melhores faixas dissimuladas da história do hip-hop. A referência também remete a outra faixa dissimulada dirigida a Drake na última escalada desta amarga rivalidade no rap.

O que Kendrick disse sobre Terence Crawford?

Em referência à dissimulação de Drake de 2018 “A história de Adidon” — gravado por Pusha T. – Lamar em “Euphoria” diz: “É melhor você girar novamente sobre ele, você pensa em me empurrar, ele é Terrence Thornton, eu sou Terence Crawford“- O nome verdadeiro de Pusha T, bem como uma menção ao boxeador campeão dos meio-médios.

Crawford ainda não respondeu ao ser incluído na faixa cruel, mas Lamar o usou para destacar seu próprio domínio sobre Drake. Crawford, considerado um dos melhores boxeadores de sua geração, tem um recorde de 40-0 na carreira, com 31 vitórias por nocaute, e conquistou campeonatos mundiais em três categorias de peso distintas.

Assim que a internet começou a digerir “Euphoria”, os fãs começaram a falar sobre a referência surpresa de Crawford em meio à queda brutal de Drake. Um usuário do X perguntou se Crawford deveria começar a caminhar ao som da música, e outro simplesmente comentou “que hora de estar vivo” – coincidentemente ou não, o título de uma mixtape lançada por Drake e Future em 2015.