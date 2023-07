Luis Suárez Miramontesuma lenda do futebol e o primeiro espanhol bola de Ouro vencedor, morreu aos 88 anos em Milão. Isso foi confirmado por Interonde passou grande parte de sua carreira.

“Um talento único e um grande torcedor do Inter. O número 10 do grande Inter que levou nossas cores ao teto da Itália, da Europa e do mundo”, escreveu o clube nerazzurri.

“Se você não sabe o que fazer, dê a bola para Suarez. Adeus Luisito.”

O espanhol, que se estreou profissionalmente no Deportivo de La Coruña, representou o Barcelona durante sete temporadas, conquistando duas LaLiga títulos, dois Copa do Rei e a Bola de Ouro (1960), batendo Ferenc Puskás na votação. Ele foi o primeiro espanhol a vencer o troféu, como Alfredo Di Stefano ganhou dois como espanhol, mas se naturalizou.

Ele também jogou na Itália entre 1961 e 1973 pelo Inter e Sampdoria. Com os Nerazzurri, ele ganhou três campeonatos italianos e duas Copas da Europa. Ele terminou sua carreira como jogador de futebol com Sampdoriaantes de começar como treinador.

A nível internacional, foi campeão europeu com Espanha em 1964. Ele foi internacional por 32 vezes, marcando 13 gols.

Entre 1980 e 1988, foi o seleccionador da Espanha de Sub-21, com quem conquistou o primeiro título europeu nesta categoria para o país. Então, entre 1988 e 1991, ele foi o técnico principal da seleção nacional, liderando La Roja no copa do mundo de 1990 Na Itália.