UFC: Dana White disposto a minar as regras de doping da USADA para a luta de McGregor x Chandler

As a animosidade cresce em ‘O ultimo lutador‘ nova temporada entre Conor McGregor e Michael Chandler, os fãs continuam se perguntando se a USADA realmente impedirá o irlandês de lutar ainda este ano. As regras da USADA são muito claras e não abrem exceções. Nenhum lutador que esteja dentro de sua piscina de testes há menos de seis meses tem permissão para lutar no UFC. Conor McGregor os vinha enfrentando publicamente e sempre manteve a certeza de que a luta aconteceria 100%. Mas ele não teve o apoio público de Dana White, que notoriamente não gosta da USADA porque eles atrapalham seus negócios constantemente. Mas a USADA é o órgão regulador que Dana White e a organização do UFC precisa respeitar.

Durante um dos últimos TUF episódios, a equipe de Conor McGregor caiu para uma pontuação dolorosa de 0-6. Tudo aponta para a vitória da equipe de Michael Chandler no final da temporada. Mas isso só faz Conor McGregor fume ainda mais, pois ele realmente odeia perder em qualquer coisa. Logo após a luta, McGregor enfrentou Michael Chandler e o agarrou pelo rosto. Chandler ficou todo animado e Dana White correu para a gaiola para quebrá-lo. Mas ao mesmo tempo que fez isso, Dana White percebeu o potencial de bilheteria que essa luta poderia ter em um de seus principais eventos. Logo após a luta, Dana conversou com Aaron Bronsteter do TSN.

Dana White prejudica a USADA

Isso é o que Dana White disse sobre um possível Luta Conor x Chandler em 2023: “100 por cento. Conor não está de volta ao pool de testes da USADA. Veremos como isso se desenrola. Eles estão dizendo isso agora, mas quem sabe. Eu não falo sobre st até que st aconteça. Sentar aqui e pensar hipoteticamente como um milhão de coisas diferentes poderiam acontecer, não faço ideia. Estou focado no que está acontecendo neste sábado e depois no próximo sábado. O UFC 300 nem está na minha cabeça agora. A coisa do Conor, quem diabos sabe como é isso vai jogar fora – quem se importa com o que USADA diz, vamos ver o que acontece quando isso acontecer, então eu não sei.”