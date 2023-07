USF abre inscrições para Vestibular Social

A USF, Universidade de São Francisco, é uma instituição de nível superior particular localizada em Bragança Paulista, estado de São Paulo. Com mais de 50 anos de tradição, ela oferece inúmeros cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão em diversas áreas.

A instituição está com inscrições abertas para o Vestibular Social, processo seletivo que oferece bolsas de estudo de 100% e 50% para os estudantes convocados.

Ficou interessado? Então continue lendo o texto de hoje. Separamos todas as informações de que você precisa para participar da próxima edição do Vestibular Social da USF.

Vestibular Social da USF: inscrições até 19 de julho

A USF está com inscrições abertas para a próxima edição de seu Vestibular Social. Todos os candidatos interessados poderão se inscrever até o dia 19 de julho.

Para participar da seleção, os estudantes devem realizar a inscrição de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site do Vestibular Social.

A principal vantagem do Vestibular Social é que você pode concorrer a uma bolsa de estudo de 50% ou de 100%, como aquelas oferecidas pelo Prouni, sem usar a nota obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Além disso, a USF também ressalta que os candidatos não contemplados com bolsa de estudos irão receber 30% de desconto nas mensalidades.

Vestibular Social da USF: quem pode participar?



Poderão participar do Vestibular Social da USF os candidatos que:

Não possuírem diploma de ensino superior;

Não tiverem solicitado o cancelamento de matrícula após 19 de junho de 2023;

Possuírem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio para as bolsas de 100% de desconto;

Possuírem renda familiar per capita de até três salários mínimos para as bolsas de 50% de desconto.

Conforme as informações presentes no edital do processo seletivo, os estudantes que já possuírem vínculo acadêmico com a USF (com exceção dos ingressantes no segundo semestre de 2023) ou que forem beneficiários de outro programa de bolsas e/ou financiamentos governamentais ou da própria instituição não poderão participar da seleção.

Acesse o site do Vestibular Social do USF para mais informações sobre os requisitos para participar do processo seletivo.

Vestibular Social da USF: funcionamento

O processo seletivo da USF prevê a realização de duas etapas diferentes.

A primeira etapa do Vestibular Social da USF é a realização de uma prova de redação no formato online.

O link para realização da prova será enviado por e-mail em até 4 horas após a inscrição. Os candidatos poderão fazer a prova até o dia 19 de julho.

A segunda etapa do processo seletivo é a entrega de documentos para a avaliação socioeconômica. Os documentos serão recebidos pela USF até o dia 20 de julho e poderão ser enviados pelo candidato somente após a divulgação da nota obtida na prova de redação.

Os participantes aprovados deverão realizar a matrícula até o dia 24 de julho. O procedimento poderá ser feito de forma online através dos formulários disponíveis na área do candidato, no site da USF.

Os candidatos que receberem bolsa de estudo de 50% deverão também efetuar o pagamento da primeira parcela da semestralidade para concluir a matrícula na USF.

Vestibular Social da USF: oferta de vagas

Por meio do Vestibular Social, a USF está oferecendo bolsas de estudo para mais de 40 cursos ministrados nas modalidades presenciais, semipresenciais e a distância.

Dentre os cursos contemplados, podemos mencionar:

Arquitetura e Urbanismo;

Engenharia civil;

Direito;

Biomedicina;

Administração;

Filosofia;

Gastronomia;

História;

Letras;

Odontologia;

Nutrição;

Enfermagem;

Psicologia;

Pedagogia.

É importante mencionar que os cursos estão sendo oferecidos para diversos campi e polos da USF, como Bragança Paulista, Campinas, Itatiba, entre outros.

A lista completa de cursos e o número de vagas disponível para cada um deles está disponível no edital do Vestibular Social da USF.