Victor Wembanyama pode ter mentido sobre incidente com Britney Spears, mostra vídeo

incentivo de São Antônio novato Victor Wembanyamadisse Britney Spears “agarrou” ele por trás e fez um gesto de abraço, mas um novo vídeo divulgado pela TMZ na sexta-feira mostra que o lendário cantor mal tocou no NBA jogador.

Wembanyama, 19, faz sua NBA Summer League estreou no sábado e já está tendo que lidar com distrações fora da quadra envolvendo uma celebridade com uma legião de fãs furiosos atrás dela.

Wembanyama explica incidente com Britney Spears, ?Ela agarrou meu braço?Marca English

Spears, 41, também foi mentirosa em sua versão dos eventos. Ela primeiro afirmou que o tapa a fez cair no chão, mas o vídeo mostra apenas os óculos da cantora voando de seu rosto.

O vídeo também deixa claro que o chefe de segurança do Spurs Damian Smith estava tentando desviar a mão de Spears quando ele acidentalmente deu um tapinha no rosto dela. Ela afirma que Wemby nem a organização se desculparam com ela.

Nenhuma acusação será feita contra Smith, de acordo com TMZ. Wembanyama também não sabia quem o tocou ou o que aconteceu depois. Ele continuou olhando e avançando enquanto o incidente se desenrolava.

Britney Spears queria uma foto

Spears pode ser ouvida dizendo “senhor” com sotaque britânico enquanto ela bate levemente no ombro esquerdo de Wembanyama.

Ela supostamente queria uma foto e continuou falando com sotaque britânico depois de levar um tapa.

“Essa é a América para vocês. F—todos vocês”, Spears gritou.

O incidente ocorreu em Las Vegas fora Pegar restaurante. Spears supostamente foi jantar com amigos depois de levar um tapa e ainda estava furiosa.