ANVISA divulga lista dos produtos injetáveis utilizados para fins estéticos que estão PROIBIDOS

Ácido deoxicólico: ativo muito utilizado nos tratamentos para redução da gordura localizada na região da papada. É uma substância capaz de realizar a quebra das células adiposas, reduzindo a gordura no local.

Desoxicolato de sódio: tem a capacidade de romper as membranas dos adipócitos e causar a quebra direta das células de gordura.

Trissilinol (silício orgânico): o Trissilinol (silício orgânico) possui diversos benefícios relacionados a tratamentos para rejuvenescimento, hidratação, firmeza e textura da pele. Ele é capaz de aumentar a síntese de colágeno, e também das enzimas que atuam na produção do ácido hialurônico.

IDP-2 (Decapeptídeo-4): é um peptídeo que está envolvido no crescimento e desenvolvimento de células responsáveis pela cicatrização e integridade da pele. Com isso, o IDP-2 melhora a produção de colágeno, reduz as rugas e a diminuição da elasticidade da pele.