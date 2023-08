Conferência de imprensa KSI vs. Fury: Logan Paul trolls Dillon Danis com elaborado bolo de aniversário, John Fury fica furioso

Logan Paul roubou a cena em uma coletiva de imprensa para sua próxima luta contra Dillon Danis.

A coletiva de imprensa de terça-feira para o próximo evento de 14 de outubro, encabeçado por KSI e Tommy Fury, rapidamente se transformou em travessuras, nada mais juvenil e grandioso do que Paul presenteando Danis com um bolo de aniversário personalizado em seu aniversário de 30 anos. O bolo apresentava uma grande representação de Danis nocauteado na tela.

Confira o vídeo da trollagem de Paul abaixo.

Assista à coletiva de imprensa completa aqui.

O momento trouxe alguma leviandade a uma série de interações previsivelmente grosseiras entre Paul e Danis, que giravam principalmente em torno de zombar da escolha de parceiros românticos um do outro.

KSI e Fury também se envolveram em muitas conversas profanas, o que aumentou a tensão para o confronto no evento principal. Em vários momentos, os dois tiveram que ser separados pela segurança no palco, mas o que mais se entusiasmou com a conversa ininterrupta foi o pai e treinador de Fury, John Fury, que enlouqueceu – literalmente – e começou a jogar mesas para expressar seu agravamento.

A milhagem pode variar de acordo com a eficácia da promoção de terça-feira, mas é garantido que não faltará sangue ruim quando esses dois confrontos se concretizarem.

O evento Misfits Boxing será transmitido ao vivo no DAZN em 14 de outubro na Manchester Arena em Manchester, Inglaterra.