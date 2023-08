Confira a lista de concursos 2024 para área fiscal

Os concursos 2024 são uma excelente oportunidade para quem deseja mudar de vida. São muitas vagas previstas para vários níveis de escolaridade.

Em razão disso, separamos alguns editais para área fiscal que devem sair em 2024. Veja

Concursos 2024 – área fiscal

Veja a lista a seguir e se prepare com antecedência:

Receita Federal

A ministra afirmou no mês de abril que um novo concurso Receita Federal poderá ser realizado em breve, apesar que um certame aconteceu nos últimos meses.

Vale lembrar que o último certame ofertou 699 vagas para Analista-Tributário e Auditor Fiscal. O salário inicial do aprovado foi de até R$ 21 mil.

Concurso Sefaz PR

O concurso Sefaz PR (Secretaria de Fazenda do Paraná) é um dos mais aguardados até o momento. O certame para auditor e agente fazendário vem sendo aguardado desde 2021.

O último edital do órgão foi realizado em 2012. No momento, o salário inicial do aprovado será de R$ 11 mil. O concurso já conta com comissão.



Você também pode gostar:

Concurso Sefaz MS

Foi formada a comissão do concurso para a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

O certame ofertará 30 vagas para a área de TI. Caso não saia em 2023, esta é uma excelente para 2024.

O salário inicial do aprovado será de R$ 9,2 mil. Veja mais concursos 2024

Concursos 2024 – Sefaz AC

Ainda não há maiores esclarecimentos do edital. Contudo, o certame já foi autorizado. O último concurso aconteceu em 2009 para o cargo de Auditor.

O salário é acima de R$ 18 mil.

Concurso Sefaz RJ

O concurso foi autorizado em 2021. Apesar que reuniões estão sendo feitas, ainda não se tem maiores informações.

O concurso pode sair em 2024.

No momento, o salário de um auditor estadual pode ultrapassar a casa dos R$ 30 mil (vencimento base + adicionais).

Concurso Sefaz PI

Um estudo para avaliar o impacto orçamentário está sendo realizado para realização do concurso Sefaz PI.

AO todo estão sendo esperadas mil vagas, levando em conta que até 2027 uma grande quantidade de servidores deverão aposentar.

O salário inicial do aprovado pode chegar a R$ 30 mil. Confira mais concursos 2024

Mais concursos 2024

Confira mais certames previstos para o ano que vem.

Sefaz DF

O certame está em fase de preparação. Sobre salários, é bom se atentar aos valores a seguir:

O salário inicial de um auditor no DF é de R$ 14.970,00. O órgão também conta com os cargos de Analista de Gestão Fazendária(R$ 7.812,50), Técnico de Gestão Fazendária (R$ 4.940,00) e Agente de Gestão Fazendária (R$ 4.259,38).

Concurso Sefaz RN

Recentemente, o secretário de Administração do estado, Pedro Lopes, informou que o certame será destinado ao provimento de vagas para Auditor Fiscal. Vale lembrar que o governo afirmou que o concurso está em fase de preparação, diante disso, é uma forte aposta para 2024.

O salário inicial do aprovado será de R$ 13.283,64.

Concursos 2024 – Sefaz MG

O concurso Sefaz MG (Secretaria de Fazenda de Minas Gerais) está sendo estudado para os cargos de Gestor e Técnico.

O órgão já conta com mais de 500 cargos vagos e alguns anos sem certames novos.

Concurso Sefaz BA

Vale lembrar que foi alterada a estrutura de cargos das classes iniciais de Auditor Fiscal e Agente de Tributos Estaduais, portanto, o certame pode sair, já que esse era um dos principais entraves para a realização de um novo concurso Sefaz BA (Secretaria de Fazenda da Bahia).

Sendo assim, a expectativa do concurseiro por edital com oferta de vagas para o cargo de Auditor é grande.

O salário inicial do aprovado será de de até R$ 15.819,35 (soma do vencimento básico com a gratificação de atividade fiscal e o prêmio por desempenho fazendário).

Concurso Sefaz CE

Um novo concurso Sefaz CE (Secretaria de Fazenda do Ceará) para o cargo de Auditor Fiscal Adjunto pode sair em 2024. Apesar disso, não houve novas atualizações.

O último concurso realizado no estado para a Secretaria de Fazenda ocorreu em 2021. O salário inicial do aprovado, na época, foi acima de R$ 16 mil.