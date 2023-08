Confira agora o CALENDÁRIO completo de pagamentos do benefício deste mês

Nesta segunda-feira (31), o Governo Federal concluiu oficialmente os pagamentos de julho do Bolsa Família. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham recebido o saldo em suas contas. Agora, estas pessoas querem saber quando os repasses serão retomados, até mesmo para que consigam se programar financeiramente.

O Governo Federal, aliás, já anunciou alguns detalhes sobre os pagamentos de agosto do Bolsa Família. Segundo as informações oficiais, os repasses serão oficialmente retomados no dia 18, e devem seguir até o dia 31. Assim como nos meses anteriores, as liberações devem tomar como base o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada cidadão.

Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para este mês de agosto:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

O poder executivo também já confirmou que fará antecipações de pagamentos para este mês de agosto. Todas as pessoas que têm data de recebimento nas segundas, poderão receber o saldo já a partir do sábado imediatamente anterior. Trata-se de um sistema que também está sendo usado desde a criação do Bolsa Família.

Os valores de agosto

O Governo Federal ainda não divulgou a média de pagamentos do Bolsa Família para este mês de agosto. A tendência natural é de que esta informação só seja divulgada dentro de mais alguns dias. De todo modo, é possível adiantar que seguirá valendo a regra de que todos os usuários precisam receber o patamar mínimo de R$ 600.

Esta regra, no entanto, só não vale em duas situações.

Quando o cidadão tem um aumento da renda per capita:



Quando o Governo entende que uma determinada família contou com um aumento da renda per capita para algo entre R$ 219 e R$ 660, o Bolsa Família não é cortado imediatamente. Entretanto, esta família entra na chamada regra de transição, e passa ganhar apenas metade do que ganhava anteriormente. Neste caso, possivelmente eles receberão menos do que R$ 600.

Quando o cidadão precisa pagar o consignado:

Quem solicitou o consignado do Auxílio Brasil ainda no ano passado, e ainda não terminou de quitar a dúvida, seguirá tendo os descontos neste mês de agosto. Assim, é possível que a determinada família receba menos do que R$ 600 neste mês.

Adicionais seguem

Mesmo considerando estas exceções, o fato é que a grande maioria dos usuários do Bolsa Família deverão receber em agosto um patamar de, no mínimo, R$ 600 por família. Para além disso, o Governo Federal deve seguir com os pagamentos dos adicionais. São eles.

Adicional de R$ 150 por filhos com idade entre zero e seis anos;

Adicional de R$ 50 por crianças com idade entre sete e 12 anos;

Adicional de R$ 50 por jovens e adolescentes com idade entre 13 e 18 anos incompletos;

Adicional de R$ 50 para famílias com gestantes;

Adicional de R$ 50 para família com lactantes.

Quem pode receber o Bolsa Família em agosto

Para ter direito ao Bolsa Família em agosto, o cidadão precisa atender aos seguintes critérios:

Ter conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico;

Ter uma renda per capita de até R$ 218.

Quem já cumpre estas regras de entrada, mas ainda não está dentro do Bolsa Família precisa apenas esperar pela seleção. Quem não conseguir ser selecionado para o mês de agosto, terá outras chances em setembro, outubro, novembro e dezembro. Até lá, é preciso manter o Cadúnico sempre atualizado.