Confira agora qual é a maneira certa de guardar alimentos

Hoje vamos te mostrar um guia prático da geladeira, com a maneira certa de guardar alimentos. Afinal, a geladeira é um dos eletrodomésticos mais importantes em qualquer cozinha. Ela permite que mantenhamos nossos alimentos frescos por mais tempo, evitando o desperdício e preservando a qualidade nutricional.

No entanto, muitas vezes não damos a devida atenção à forma como organizamos os alimentos na geladeira. Então, a seguir vamos descobrir as melhores práticas para garantir que seus alimentos se mantenham frescos e seguros.

Quer ficar por dentro de todas essas dicas? Então não deixe de ler até a última linha e não perca nenhum detalhe. Boa leitura!

Guia prático da geladeira: Temperatura ideal

O primeiro passo no nosso guia prático da geladeira é para garantir que seu eletrodoméstico esteja funcionando eficientemente e mantendo a temperatura correta.

Afinal de contas, a temperatura ideal para a maioria das geladeiras é de cerca de 4°C (aproximadamente 40°F). Essa temperatura ajuda a retardar o crescimento de bactérias e a preservar a frescura dos alimentos.

Zonas da sua geladeira

A geladeira possui diferentes zonas de temperatura, e cada uma é adequada para tipos específicos de alimentos. Como por exemplo

Prateleira superior: Esta é a área mais quente da geladeira. Dessa forma, é ideal para armazenar alimentos já cozidos, como sobras de refeições e itens prontos para consumo, como iogurte e queijos;

Prateleira do meio: Essa é uma ótima área para produtos lácteos, como leite e queijo . Também é adequada para armazenar ovos;

Gavetas inferiores: Geralmente, as gavetas inferiores são projetadas para frutas e legumes. Afinal, elas mantêm uma umidade ligeiramente mais alta, o que é benéfico para esses alimentos;

Porta da Geladeira: Essa área tende a ser mais quente, por isso é adequada para itens que podem resistir a temperaturas um pouco mais elevadas, como condimentos, sucos e manteiga.

Quais os tipos de embalagens mais adequadas

Outra dica importante de nosso guia prático da geladeira é escolher as embalagens certas para cada tipo de alimento.

Sendo assim, utilize recipientes hermeticamente fechados para evitar perda de umidade e odores indesejados, além de evitar a contaminação cruzada.

Ademais, embalagens transparentes facilitam a identificação dos alimentos e permitem um planejamento mais eficiente das refeições. Separe porções menores para um resfriamento rápido e economia de espaço na geladeira.

Ao armazenar alimentos crus, como carne e peixe, mantenha-os em recipientes separados para evitar vazamentos.

Dessa forma, investir em embalagens de qualidade prolonga a vida útil dos alimentos, reduzindo o desperdício e garantindo uma geladeira organizada e saudável.

Guia prático da geladeira:Preparação dos alimentos

Ademais, mais uma etapa importante do nosso guia prático da geladeira é a preparação de seus alimentos. Assim, antes de armazenar os alimentos na geladeira, é essencial prepará-los adequadamente.

Então, lave as frutas e legumes antes de guardá-los para remover resíduos de terra e pesticidas. Divida grandes porções de alimentos em porções menores, se necessário, para facilitar o resfriamento rápido e o consumo futuro.

Mantenha a ordem e a organização

Manter a geladeira organizada é essencial. Sendo assim, verifique as datas de validade dos alimentos e coloque os itens mais antigos na frente para garantir que sejam usados antes.

Além disso, mantenha alimentos crus, como carne e peixe, em recipientes separados para evitar que gotejem em outros alimentos.

Faça o descongelamento seguro de sua geladeira

O descongelamento também é uma parte crucial em nosso guia prático da geladeira. Sendo assim, quando for descongelar alimentos congelados, faça isso na geladeira ou use o modo de descongelamento do micro-ondas.

Ainda mais, evite descongelar alimentos em temperatura ambiente, pois isso pode criar condições ideais para o crescimento de bactérias.

Tenha bebidas geladas rapidamente

Se você precisar resfriar uma bebida rapidamente, não a coloque na geladeira com a tampa fechada. Coloque a bebida em um recipiente aberto no freezer por cerca de 20 a 30 minutos e, em seguida, transfira-a para a geladeira. Isso ajuda a resfriar a bebida de forma mais eficiente.

Não se esqueça de fazer uma limpeza regular

Por fim, mantenha a geladeira limpa. Para tanto, regularmente, retire alimentos vencidos e limpe derramamentos.

Afinal, isso não apenas mantém a geladeira higiênica, mas também evita odores indesejados e ajuda na organização.

Seguindo esse guia prático da geladeira, você garantirá que seu eletrodoméstico funcione de maneira eficiente, mantendo seus alimentos frescos por mais tempo e proporcionando uma experiência culinária mais segura e saudável.

Lembre-se de revisar periodicamente as condições da sua geladeira e de fazer ajustes conforme necessário para atender às necessidades da sua família. Até a próxima!