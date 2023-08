Nível de intenção de consumo das famílias alcança patamar mais alto desde 2015, segundo CNC

A intenção de consumo das famílias tem sido um tema de destaque no Brasil recentemente. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) atingiu seu maior patamar desde abril de 2015, impulsionado pela desaceleração da inflação no país.

O crescimento da intenção de consumo

O ICF cresceu 1,4% em relação ao mês anterior, chegando a 101,1 pontos, marcando a primeira vez em mais de oito anos que o indicador ultrapassa a marca de 100 pontos, considerada a zona de otimismo.

Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, o ICF apresentou um aumento expressivo de 23,1%, sinalizando uma retomada plena do otimismo das famílias em relação ao consumo.

A recuperação dos subitens do ICF

Todos os subitens do ICF mostraram tendência de recuperação. Foram registrados avanços no emprego atual, renda atual, nível de consumo atual, perspectiva de consumo, acesso ao crédito e momento para aquisição de bens duráveis.

“A inflação corrente caindo mais do que o esperado tem deixado os consumidores mais dispostos a consumir. Além disso, o consumidor sente maior segurança no emprego, com o mercado de trabalho apresentando alta nas contratações formais, mesmo que em menor intensidade“, ressalta a economista Izis Ferreira, responsável pela pesquisa da CNC.

Contudo, a perspectiva profissional foi o único componente que registrou recuo.

O impacto do endividamento no consumo



Você também pode gostar:

Apesar da melhora geral na intenção de consumo das famílias, a economista Izis Ferreira alerta sobre o impacto do endividamento, ainda em nível elevado, na capacidade de consumo.

“Embora com juros de mercado desacelerando, o endividamento ainda em nível elevado limita a capacidade de consumo e os efeitos benéficos da maior renda disponível“, afirma Izis.

O consumo por gênero

A pesquisa também mostrou uma melhora na propensão às compras tanto entre os homens quanto entre as mulheres. A intenção de consumo dos homens subiu para 102,2 pontos, enquanto a das mulheres cresceu para 99,7 pontos, ainda no campo negativo (abaixo de 100 pontos), apesar do avanço.

A retomada do otimismo no consumo das famílias brasileiras é um sinal positivo para a economia do país. No entanto, é importante considerar o impacto do endividamento na capacidade de consumo. Acompanhar a evolução do ICF e de seus componentes é essencial para entender o comportamento do consumidor e o desenvolvimento da economia brasileira.

Componentes do ICF Variação (%) Emprego Atual 1,1 Renda Atual 1,0 Consumo Atual 1,8 Acesso ao Crédito 2,2 Bens Duráveis 3,4

Inflação do aluguel está em queda, como fica o reajuste de preços?

A economia do aluguel é um assunto que gera dúvidas e apreensões nos envolvidos, seja o locatário ou o proprietário. Uma questão crucial aqui é o ajuste de preços. O reajuste de aluguel, como é comumente conhecido, é um tema que precisa ser compreendido em sua plenitude.

A diminuição do valor do aluguel é rara, mas pode acontecer. A maioria dos contratos de locação estipula que o valor do aluguel só pode ser reajustado para cima, nunca para baixo. No entanto, se o índice de inflação escolhido for negativo, o contrato pode ser renovado sem alteração no valor do aluguel.

Os contratos de aluguel devem ser vantajosos para ambas as partes, tanto para quem aluga quanto para quem é proprietário do imóvel. Portanto, os novos valores de aluguel podem ser negociados livremente, independentemente da oscilação do índice de inflação.

A flexibilidade do contrato de aluguel é uma característica importante, especialmente em tempos de crise econômica. Durante a pandemia de covid-19, por exemplo, a flexibilidade foi extremamente positiva, uma vez que o acumulado do IGP-M atingiu 37%. Imagine ter um contrato de aluguel com um reajuste tão alto em plena crise econômica!

O contrato de aluguel é um documento crucial que protege os interesses tanto do locatário quanto do proprietário. Ele deve detalhar todas as condições de locação, incluindo o valor do aluguel, o período de locação, as condições de reajuste, entre outros.