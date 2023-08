processo seletivo prorroga inscrições para nível médio e superior

O Ibama disponibiliza dois processos seletivos. O primeiro teve as suas inscrições prorrogadas para médio e superior.

As inscrições que irriam terminar no dia 24 de agosto, poderão ser realizadas até o dia 05 de setembro.

Edital 1 IBAMA

Ao todo são 40 vagas abertas, sendo 27 para ensino superior e 13 para ensino médio. As oportunidades estão distribuídas entre as superintendências de 13 estados e na sede, em Brasília (DF).

O órgão recebe inscrições dos seguintes cursos:

áreas de direito, ciências biológicas, administração, engenharia ambiental, jornalismo, engenharia florestal, ciências contábeis, engenharia sanitária ambiental, medicina veterinária, comunicação social, publicidade e propaganda, administração de empresa, oceanologia e geografia, além de alunos do ensino médio regular.

Já os estudantes de nível médio poderão estagiar nos seguintes municípios:

Brasília (DF), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC) e Santos (SP). Já as vagas de ensino superior são para as localidades de Brasília (DF), Rio Branco (AC), Maceió (AL), Macapá (AP), Fortaleza (CE), São Luiz (MA), Campo Grande (MS), João Pessoa (PB), Natal (RN), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Itajaí (SC) e Boa Vista (RR).

Edital 2 IBAMA



Está em andamento o edital 2 do Ibama.

A carga horária será de 20 horas semanais e dividirão em 20 cidades brasileiras. As oportunidades são para:

ensino médio e também dos cursos superiores de direito, ciências biológicas, administração, administração pública, ciências política, relações internacionais, ciências de informação, biblioteconomia, ciências da computação, arquivologia, química, engenharia química,

engenharia ambiental, ciências ambientais, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, secretariado executivo, engenharia de pesca, engenharia de pesca, agronomia, geoprocessamento, geologia, jornalismo, engenharia florestal, gestão ambiental, medicina veterinária, comunicação social, oceanografia, engenharia de produção e geografia.

Para nível médio, as vagas do IBAMA serão para as seguintes regiões:

Juazeiro (BA), Ilhéus (BA), Vitória (ES) e Curitiba (PR).

Já para os universitários, o local de estágio será das unidades do Ibama em Brasília (DF), São Luiz (MA), Campo Grande (MS), Natal (RN), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Salvador (BA), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Cuiabá (MT), Recife (PE), Teresina (PI), Rio de Janeiro (RJ), Caraguatatuba (SP), Palmas (TO) e Curitiba (PR).

Como se inscrever nas vagas do Ibama?

Tanto no edital um quanto no 2, os interessados poderão se inscrever por meio do site do Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura (IPHAC), que é o organizador dos processos seletivos, no link: https://iphac.org.br