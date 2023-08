SORTUDOS! Brasileiros são PREMIADOS com GRANDE desconto da Serasa

Um recente empreendimento da empresa Serasa tem atraído a atenção dos habitantes do Brasil. A iniciativa em questão consiste em um projeto que busca facilitar a renegociação de débitos junto à população por meio de uma unidade móvel.

As ofertas de redução de valores podem atingir até 70% do montante total devido. Inicialmente, o veículo da Serasa percorrerá 22 cidades e encerrará sua jornada somente em 2024. A seguir, você encontrará as datas já confirmadas e as próximas escalas.

Inovação itinerante da Serasa: conheça a recente proposta que percorrerá o Brasil

A Serasa está proporcionando mais uma oportunidade para a reestruturação de pendências financeiras, com possibilidade de descontos de até 70%. Por meio dessa iniciativa, os cidadãos brasileiros têm a chance de reabilitar suas reputações creditícias. O resultado, por conseguinte, é uma maior acessibilidade a crédito.

Estamos nos referindo ao projeto “Serasa na Estrada”, que está em andamento pelo país. Um total de 22 cidades será contemplado com a presença do veículo, visando atender os residentes locais.

Cabe destacar que o caminhão disponibilizará serviços como:

Consulta de pontuação de crédito;

Negociação de pendências financeiras;

Solicitação de empréstimos e cartões de crédito;

Centralização de pagamentos; e

Contratação de serviços na plataforma digital.

Conheça mais sobre o projeto “Serasa na Estrada”

O trajeto do caminhão teve início em Porto Alegre (RS) em 8 de agosto. Neste momento, encontra-se em Florianópolis (SC), situado no Largo da Alfândega.

Vale mencionar que essa unidade móvel está equipada com as atualizações mais recentes. Aliás, em cada estado, um artista local será incumbido de conceber um mural que será exposto na parte exterior do veículo.



A população contará com a assistência de seis atendentes presenciais, além de outros que operarão remotamente. Tudo isso visa simplificar o processo de renegociação de pendências financeiras.

De acordo com Clara Aguiar, uma especialista que acompanha a jornada do projeto, a intenção por trás do caminhão é apresentar a Serasa sob uma nova perspectiva. Uma instituição acolhedora, que facilita a administração financeira dos cidadãos brasileiros.

A proposta é, portanto, levar os serviços e orientações relacionadas ao manejo de recursos financeiros. E diz-se isso, especialmente para aqueles com acesso digital limitado ou que possuam pouca afinidade e confiança em relação à internet.

Próximas paradas agendadas

Confira abaixo as datas já confirmadas pelo projeto “Serasa na Estrada”:

22 de agosto – Curitiba/PR;

29 de agosto – São Paulo/SP;

05 de setembro – Campinas/SP;

12 de setembro – Rio de Janeiro/RJ.

Além das localidades mencionadas, a unidade móvel da Serasa também realizará paradas em outros municípios. Embora as visitas estejam planejadas, as datas ainda não foram oficialmente ratificadas. Eis quais são os destinos:

Belo Horizonte – MG;

Vitória – ES;

Campo Grande – MS;

Brasília – DF;

Goiânia – GO;

Salvador – BA;

Maceió – AL;

Aracaju – SE;

Recife – PE;

Natal – RN;

João Pessoa – PB;

Fortaleza – CE;

São Luís – MA;

Teresina – PI;

Belém – PA;

Manaus – AM.

A boa notícia é que você pode acompanhar a rota e verificar as datas subsequentes por meio do site “Serasa na Estrada”.

Detalhes sobre os serviços

Conforme informações presentes no portal da instituição, o projeto irá oferecer um conjunto abrangente de recursos com o objetivo de aprimorar a saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Os principais serviços incluem:

Pontuação Serasa, que possibilita a consulta da sua pontuação de crédito;

Regularização de pendências no Serasa, permitindo a negociação de débitos com descontos;

Crédito Serasa, possibilitando a solicitação de crédito ou a abertura de uma conta digital;

Carteira Digital, centralizando e viabilizando o pagamento de contas com segurança;

Pacote Serasa Premium, oferecendo informações sobre planos e a possibilidade de monitorar dados pessoais.