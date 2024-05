Você quer ser o Sr. Met? Mascote do Mets ganhará o mesmo que Caitlin Clark na WNBA

Avocê é um obstinado Mets de Nova York fã? Ou talvez você simplesmente ame a ideia de se vestir com uma fantasia gigante e entreter multidões? Bem, se sim, o emprego dos sonhos perfeito pode estar esperando por você.

O Mets de Nova York publicou recentemente uma vaga de emprego no LinkedIn para alguém se tornar seu querido mascote, Sr.. As qualificações para esta função única incluem “um indivíduo entusiasmado e de alta energia para representar nossa marca como nosso mascote. O candidato ideal terá uma forte paixão por entretenimento e um talento especial para envolver e interagir com fãs de todas as idades. O mascote participará vários eventos, dentro e fora do local, para promover a nossa marca e criar um ambiente divertido e dinâmico.”

O que é ainda mais emocionante é o salário que eles oferecem – uma faixa de US$ 67.426,79 a US$ 89.000 por ano. E a melhor parte? O trabalho requer apenas cerca de 20 a 25 horas no escritório por semana e 6 a 24 horas por semana de apresentações como o adorável Sr.

Mas aqui está o chute: o salário do Sr. Met será equivalente ao de WNBA Super estrela Caitlin Clark. Esse é um ótimo negócio para alguém que usa uma cabeça gigante de beisebol e traz alegria aos fãs.

Met é uma figura icônica no mundo dos mascotes esportivos, conhecido por sua cabeça de beisebol de tamanho gigante. Estreando em 1963, o Sr. Met é um dos dois mascotes do time de beisebol, ao lado da Sra.

Além desta excelente oportunidade de trabalho, o New York Mets também tem feito barulho em campo. Apesar das expectativas mínimas no início da temporada, foram uma agradável surpresa na primeira metade da temporada.

Concluindo, se você é um artista apaixonado, apaixonado pelo beisebol e por fazer os fãs sorrirem, este pode ser o trabalho perfeito para você. E quem sabe, você poderá ser o próximo rosto por trás do icônico Mr. Met.