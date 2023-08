Veja agora quem pode sacar o dinheiro neste ano

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros, e todos os anos há uma expectativa em relação a distribuição do lucro. Nesse sentido, em 2023, a Caixa Econômica Federal informou que 217,7 milhões de contas receberam o crédito referente ao lucro do FGTS de 2022, totalizando R$ 12,7 bilhões repassados para as contas dos brasileiros. Neste artigo, vamos abordar quem pode sacar o dinheiro do abono este ano e como consultar o valor depositado.

Quem tem direito ao Lucro do FGTS em 2023?

Todos os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas vinculadas ao FGTS até 31 de dezembro de 2022 têm direito a receber uma parte do lucro. Se deposita o valor do lucro de forma proporcional ao saldo disponível nessas contas no final de 2022. Portanto, quanto maior o saldo, maior será o valor a ser recebido.

Vale destacar que o lucro do FGTS é distribuído desde 2017 e tem o objetivo de aumentar a rentabilidade das contas sem afetar os investimentos do banco. Em 2022, a rentabilidade do FGTS foi de 7,1%, superando a inflação do mesmo período, que foi de 5,8%.

Quem pode sacar o lucro do FGTS?

O valor do depósito referente a este abono não pode ter o saque realizado de modo isolado. As regras de saque seguem as mesmas situações específicas para sacar o fundo, conforme previsto em lei. As seguintes situações permitem o saque do FGTS e, consequentemente, do lucro:

Demissão sem justa causa: em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito a sacar o FGTS, incluindo o lucro. Aquisição de um imóvel próprio: o trabalhador pode utilizar o FGTS, incluindo o lucro, para dar entrada na compra de um imóvel próprio. Aposentadoria : ao se aposentar, o trabalhador pode sacar o FGTS, incluindo o lucro acumulado. Saque-aniversário: quem optou pelo saque-aniversário tem direito a sacar uma parte do FGTS anualmente, incluindo o lucro. Desastres naturais: em casos de desastres naturais, o trabalhador pode sacar o FGTS, incluindo o lucro, para auxiliar na reconstrução. Doenças graves: em situações de doenças graves, o trabalhador pode sacar o FGTS, incluindo o lucro, para custear tratamentos médicos.

É importante ressaltar que o valor do lucro foi depositado para contas ativas ou inativas com saldo em dezembro de 2022, vinculadas ao FGTS. Portanto, trabalhadores que iniciaram suas atividades em 2023 não terão direito a receber parte desse lucro.

Como calcular o valor?

Para calcular o valor que você receberá como lucro em 2023, é necessário multiplicar o saldo disponível em sua conta no final de 2022 pelo índice de distribuição. Em 2023, o índice de distribuição foi de 0,02461511.



Por exemplo, se você tinha R$ 5.000 em sua conta no último dia de 2022, o cálculo ficaria da seguinte forma:

R$ 5.000 (saldo disponível) x 0,02461511 (índice de distribuição) = R$ 123,07

Portanto, você receberá R$ 123,07 referente ao lucro do FGTS.

Como saber o valor do depósito?

Para consultar o valor do lucro do FGTS depositado em sua conta, é possível utilizar o aplicativo do FGTS disponível para sistemas iOS e Android. Caso ainda não tenha o aplicativo, você precisará realizar o download e efetuar o cadastro. Após o cadastro, faça o login utilizando seu CPF e a senha registrada.

No aplicativo, você poderá visualizar o saldo total, que inclui a soma dos valores de todas as contas vinculadas ao FGTS. O valor referente ao lucro estará identificado da seguinte maneira: “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2022”.

O lucro é resultado dos juros que o fundo recebe ao emprestar dinheiro e financiar projetos na área de infraestrutura e saneamento, entre outros. Apesar de funcionar como uma instituição financeira que empresta valores e cobra juros, o FGTS não é uma empresa com fins lucrativos. Por isso, o lucro se distribui entre os trabalhadores. A Caixa Econômica Federal explicou que essa distribuição tem o objetivo de melhorar a remuneração das contas sem afetar os investimentos do banco.

É importante estar atento às condições e prazos para o saque do FGTS, incluindo o lucro. Para mais informações e esclarecimentos sobre o assunto, a recomendação é entrar em contato com a Caixa Econômica Federal ou acessar o site oficial do FGTS.

Lembre-se de que o saque do FGTS, incluindo o lucro, é um direito dos trabalhadores e pode ser utilizar em momentos importantes da vida, como na compra de um imóvel ou em situações de emergência.