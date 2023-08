Veja como aproveitar o cashback do banco digital

O PicPay é um aplicativo de serviços financeiros, o qual funciona como uma carteira digital, trazendo diversos produtos e serviços para seus usuários. Sendo assim, o aplicativo financeiro conta com o cashback, assim como outras instituições financeiras. Este serviço permite que os usuários recebam dinheiro de volta ao realizar compras, funcionando como uma espécie de desconto.

O cashback, na verdade, é um dos serviços mais populares do PicPay, atraindo muitos usuários para a plataforma. Sendo assim, ao realizar uma compra na carteira digital, uma porcentagem do valor que foi gasto será devolvida à conta. No entanto, esta porcentagem varia de acordo com a loja em que a compra está sendo realizada.

Confira a seguir um exemplo para melhor entendimento deste serviço. Caso um cliente do PicPay realize uma compra no valor de R$ 100 e uma loja que ofereça 10% de cashback, serão recebidos R$ 10 de volta ao completar a transação. Este dinheiro que foi recebido de volta pode ser usado pelo cliente da maneira que preferir, como para futuras compras, fazer transferências ou sacar o dinheiro.

É importante destacar que, ao contrário de outras instituições financeiras, o cashback do PicPay é concedido por parceiro, e não por produto. Sendo assim, para ter mais oportunidades de receber o dinheiro de volta, basta selecionar cupons de acordo com cada necessidade.

Como aproveitar o cCashback PicPay?

Para aproveitar o Cashback PicPay é necessário ter o aplicativo baixado no dispositivo móvel, e possuir uma conta na instituição financeira. Sendo assim, confira a seguir o passo a passo simples para aproveitar este serviço:

Primeiro, abra o aplicativo PicPay, disponível para Android e iOS;

Na tela inicial, selecione o campo representado por uma lupa;

Em seguida, digite “Cashback” no campo de busca;

Agora, selecione a opção “Cupons”;

Escolha o cupom da loja parceira em que se deseja comprar determinado produto;

Realize a compra normalmente pelo site parceiro.

Pronto! Após realizar o pagamento, o dinheiro de volta será imediatamente depositado na conta do PicPay. Além do cashback, a carteira digital também oferece outros serviços para que os clientes economizem dinheiro. Confira a seguir:

Pagamento de contas e boletos com desconto;

Recarga de celular com desconto;

Empréstimos com taxas baixas.



Com relação ao empréstimo com taxas mais baixas, confira a seguir uma opção de empréstimo pessoal do PicPay.

Empréstimo pessoal

Os clientes do PicPay podem realizar a contratação de um empréstimo pessoal de forma fácil e rápida. Além disso, o aplicativo traz a possibilidade de escolha da quantidade de parcelas do empréstimo, assim como a data em que a primeira parcela será paga. No entanto, é importante lembrar que quanto maior o número de parcelas, maiores os juros, aumentando o valor final a ser pago.

O pedido de empréstimo também está sujeito à aprovação do PicPay. Caso aprovado, os recursos serão disponibilizados na conta do cliente em até uma hora. Com relação aos pagamentos das parcelas, o dinheiro é descontado diretamente da conta do cliente que fez o empréstimo. Sendo assim, é muito importante possuir saldo disponível no dia de pagamento.

Por fim, o empréstimo pessoal do PicPay, assim como em outras instituições financeiras, é um crédito destinado a pessoas físicas. Com isso, uma quantia em dinheiro é disponibilizada sem a necessidade de uma garantia por parte do contratante.