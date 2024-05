Assista Elves Brener lutando contra o assustador corte de peso com Charles Oliveira no UFC 301

Elves Brener pesou para a luta no peso leve contra Myktybek Orolbai no UFC 301, mas parece ter sido uma tarefa difícil. Felizmente, Brener contou com o apoio de seus companheiros de equipe – um em particular que estava próximo do sofrimento.

Brener pesou 156 libras na pesagem oficial de sexta-feira, e bem na hora em que a janela de pesagem começou, o companheiro de equipe de Brener na Chute Box, Allan Nascimento, postou um vídeo em seu Instagram da assustadora redução de peso de Brener, com o ex-campeão dos leves Charles Oliveira juntando-se a ele dentro da pequena sauna infravermelha, pois ele parecia ter problemas para permanecer consciente.

Confira o vídeo abaixo.

Brener não foi o único lutador do UFC 301 que lutou para ganhar peso. O peso pena francês William Gomis foi retirado da luta contra Jean Silva após uma exibição assustadora na balança na sexta-feira, logo após Gomis vomitar nos bastidores.

Apesar de seu corte aparentemente difícil, Brener procura fazer outra declaração na divisão mais profunda do UFC após uma campanha revolucionária em 2023 que o viu conquistar vitórias sobre os grandes favoritos Zubaira Tukhugov e Guram Kutateladze, bem como uma vitória por nocaute sobre Série de concorrentes veterano Kaynan Kruschewsky no evento do UFC São Paulo em novembro.

O jovem de 26 anos será um azarão considerável mais uma vez quando enfrentar Oralbai, que entra na luta com uma seqüência de sete vitórias consecutivas, que inclui uma vitória por paralisação em cima da hora sobre Uros Medic no peso meio-médio em sua estreia no octógono neste passado. Novembro.