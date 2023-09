A arma secreta de Meghan Markle: parceria com os Kardashians para o retorno nas redes sociais

Meghan Markleo Duquesa de Sussexestá planejando um retorno à mídia social e contou com a ajuda do Kardashian-Jenner clã. Segundo uma fonte, Meghan ficou emocionada com a gentileza demonstrada por Kim Kardashian e Kris Jenner em direção a sua mãe, Doria Ragland, em um evento recente. A fonte também revelou que Meghan acredita que os Kardashians foram mal julgados e maltratados pela mídia, assim como ela e o Príncipe Harry foram.

O Duquesa de Sussex diz-se que está ansiosa para relançar seu blog, The Tig, e sua enigmática conta no Instagram, que supostamente está sob o nome de @meghan. Os relatórios sugerem que Meghan poderá retornar às redes sociais muito em breve. Uma fonte confirmou ao The Mail on Sunday que “ela está voltando”.

Acredita-se que Meghan esteve em contato com o Kardashian-Jenner família por meio de ligações do Zoom e reuniões presenciais durante o verão. Eles teriam discutido oportunidades nas áreas de moda e bem-estar, com tudo em que trabalharem no set para ser “sincronizado com o retorno de Meghan no Instagram”.

Ellen Degeneres diz-se que colocou Meghan em contato com os Kardashians, e eles estão debatendo ideias sobre como podem colaborar. A fonte também revelou que Meghan vê os Kardashians como uma “arma secreta” devido à sua experiência em mídia social e ao seu status como bilionários e grandes impulsionadores da indústria.

Ela está pronta para seu retorno nas redes sociais

A fonte acrescentou: “Meghan sente que não há mal nenhum em se unir para compartilhar conhecimentos e ver aonde isso os leva”. Resta saber exatamente no que Meghan e os Kardashians trabalharão juntos, mas está claro que a Duquesa de Sussex está tentando causar impacto nas redes sociais mais uma vez.

Meghan não usa mídias sociais desde que ela e Príncipe Harry desativaram sua conta conjunta em 2020, após se afastarem da Família Real. No entanto, parece que agora ela está pronta para retornar ao mundo do Instagram e dos blogs. Com a ajuda dos Kardashians, Meghan poderá alcançar um sucesso ainda maior do que antes.