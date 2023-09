Como traduzir o japonês a partir de uma imagem em 2023

Hoje em dia, a tecnologia está crescendo em um ritmo muito mais rápido. Há muitas coisas acontecendo na indústria de tecnologia. Sabemos que os usuários estão sempre experimentando coisas diferentes e explorando o mundo. Os usuários estão muito felizes porque a tecnologia os ajudou muito no dia a dia.

Há muitas coisas que os usuários podem fazer com a tecnologia. Mas existem muitos usuários que ficam confusos sobre algumas coisas. Muitos usuários que exploram o mundo e em lugares específicos procuram a consulta “Como traduzir o japonês da imagem?”

Porém, existem muitos usuários que começaram a ler mangás e assistir animes, então estão pesquisando se podem traduzir imagem de japonês para inglês. Então hoje estamos aqui com este guia onde listaremos as maneiras pelas quais você poderá traduzir imagem de japonês para inglês. Esperamos que este guia seja útil para você e o ajude em traduzindo imagem de japonês para inglês.

Posso tirar uma foto em japonês e traduzir?

Muitos usuários têm dúvidas se podem tirar uma foto de uma imagem em japonês e traduzi-la para qualquer outro idioma ou não. A resposta é Sim. Os usuários podem traduzir facilmente as fotos tiradas de imagens japonesas. Os passos serão muito simples para os usuários.

Como a tecnologia cresceu muito, agora é uma coisa muito fácil de fazer. Junto com ele, você poderá fazer muitas coisas durante a tradução. Você poderá copiar o texto, ver imagens semelhantes, etc. Diremos como você pode fazer isso, então leia o guia até o final.

Como posso traduzir texto em japonês de uma imagem?

Muitos usuários ficam confusos sobre como podem traduzir o texto de uma imagem. O processo de fazer isso é muito simples. Existem muitos gigantes da tecnologia que tornaram isso muito fácil para os usuários. Você pode traduzir qualquer texto de imagem para o idioma que desejar.

Mesmo que você não saiba o idioma que está escrito na imagem, você terá a opção de detectá-la automaticamente. Você não precisa se preocupar com isso.

Listaremos as etapas pelas quais você poderá fazer isso. Você deve segui-los corretamente se quiser traduzir o texto da imagem corretamente. Se você perdeu alguma das etapas, não conseguirá traduzir a imagem. Portanto, certifique-se de verificar as etapas corretamente.

Como traduzir o japonês a partir de uma imagem [Fixed]

Os usuários estão procurando as etapas pelas quais podem traduzir imagem de japonês para inglês. Listaremos alguns passos muito simples que você deve seguir com base no dispositivo que possui. Certifique-se de verificá-los corretamente.

Traduzir imagem do japonês para o inglês no Android

Os usuários que possuem um dispositivo Android deverão seguir os passos listados abaixo para traduzir imagens do japonês para o inglês. As etapas serão simples, portanto, certifique-se de verificá-las corretamente. Ao fazer isso, certifique-se de estar conectado com uma conexão adequada à Internet.

Do aplicativo Traduzir

Em primeiro lugar, abra o aplicativo Tradutor. Você pode baixá-lo na Play Store.

Agora, escolha o idioma que você vai traduzir. Você tem que escolher o idioma De e Para. Você pode detectar o idioma do De linguagem. Agora você obterá o resultado no Para opção.

Da câmera

Se você deseja traduzir o texto da imagem que você já capturou, selecione a opção Todas as imagens .

. Agora, escolha a opção.

Também existe outra opção, onde você deve capturar a imagem em tempo real. Você também pode fazer isso.

Depois disso, a imagem será processada e você receberá o texto traduzido.

Traduzir imagens do japonês para o inglês em um computador

Os usuários que pretendem traduzir a imagem do japonês para o inglês no computador deverão seguir os passos listados abaixo. As etapas serão simples como no Android, portanto, certifique-se de verificá-las corretamente. Ao fazer isso, certifique-se de estar conectado com uma conexão adequada à Internet.

Abra o site do Google Tradutor.

Agora, selecione a imagem que você deseja traduzir.

Você pode procurar a imagem no computador. Além disso, você pode escolher a opção Detectar idioma se não souber o idioma.

Depois disso, a imagem será processada e você receberá o texto traduzido.

Traduzir imagem de japonês para inglês no iPhone e iPad

Se você tiver um iPhone e iPad, terá as etapas listadas abaixo para traduzir a imagem do japonês para o inglês. As etapas serão simples para você, portanto, verifique-as corretamente. Ao fazer isso, certifique-se de estar conectado com uma conexão adequada à Internet.

Do aplicativo Traduzir

Abra o Traduzir aplicativo no seu iPhone e iPad. Você pode baixá-lo na Play Store.

aplicativo no seu iPhone e iPad. Você pode baixá-lo na Play Store. Escolha o idioma que você vai traduzir. Você tem que escolher o idioma De e Para. Você pode detectar o idioma do De linguagem. Agora você obterá o resultado no Para opção.

Da câmera

Se você deseja traduzir o texto da imagem já capturada, selecione Todas as imagens .

. Agora, escolha a opção.

Existe outra opção através da qual você pode capturar a imagem em tempo real. Você também pode fazer isso.

Depois disso, a imagem será processada e você receberá o texto traduzido.

Empacotando

Muitos usuários enfrentam o problema de traduzir imagens do japonês para o inglês. Muitos usuários têm seu próprio objetivo de traduzir imagens do japonês para o inglês. Neste guia, listamos as etapas pelas quais você poderá traduzir imagem de japonês para inglês. Esperamos que este guia responda a todas as suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: