Dead by Daylight não consegue entrar, adicionar ou convidar amigos no PC

Dead By Deadlight é um jogo de terror de sobrevivência que ganhou milhões de downloads com seu lançamento. O jogo está recebendo críticas positivas dos usuários por causa da boa história de jogo que o acompanha. Os usuários adoram a jogabilidade de Dead By Deadlight, então continuam jogando por horas diariamente. Este é um jogo baseado em 4V1, o que significa que você jogará com seus amigos ou com os jogadores que aderiram através do processo de matchmaking.

Você tem que lutar contra seu oponente se quiser vencer o jogo. Porém, não é fácil para os jogadores vencer o jogo, pois necessita de muita dedicação e trabalho em equipe. Muitos usuários não gostam de jogar com jogadores de matchmaking online, então consideram adicionar seus próprios amigos. No entanto, os jogadores relataram que o jogo não permite que os jogadores entrem, adicionem ou convidem amigos.

Isso está causando muitos problemas para os usuários. Neste guia, apresentamos os métodos de solução de problemas por meio dos quais você poderá resolver o problema que está enfrentando com o jogo. Também adicionaremos os motivos para que você possa analisar o problema que está enfrentando com o jogo.

Razões para Dead by Daylight não pode entrar, adicionar ou convidar amigos 2023

Muitos usuários enfrentam o mesmo problema com o jogo ao tentar adicionar ou ingressar em partidas. Os usuários estão muito frustrados com o problema, pois ele está causando muitos problemas. Existem vários motivos disponíveis para a causa do problema. Esperamos que o problema esteja ocorrendo devido a alguns pequenos bugs, que podem ser corrigidos facilmente com a ajuda dos métodos de solução de problemas que listaremos abaixo. Antes disso, listaremos os motivos da causa do problema, pois isso o ajudará a analisar a causa do problema e resolvê-lo.

Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a problemas de rede.

O jogo pode não estar funcionando corretamente devido a alguns pequenos bugs.

Seu dispositivo de jogo está causando alguns problemas.

O jogo não está funcionando devido a alguns problemas no servidor.

Você não atualiza o jogo há muito tempo.

Existem alguns problemas de jogo devido aos quais você está enfrentando o problema.

Maneiras de consertar Dead by Daylight, não consigo entrar, adicionar ou convidar amigos 2023

Muitos usuários estão enfrentando problemas com o jogo. Eles não conseguem entrar no jogo ou adicionar amigos à partida, o que está causando problemas ao jogar. Sabemos que os jogadores estão sofrendo muito. Portanto, estamos aqui com os métodos de solução de problemas através dos quais você poderá resolver o problema que está enfrentando com o jogo. Ao implementar os métodos de solução de problemas, certifique-se de seguir as etapas corretamente.

Reinicie o seu PC

O primeiro método que você pode tentar resolver o problema é reiniciar o PC. Há chances de o jogo não estar funcionando corretamente devido a alguns pequenos bugs no sistema que você está usando. Portanto, será melhor reiniciar o PC e corrigir esses pequenos bugs. Ajudou muitos usuários a resolver o problema. Temos certeza de que também irá ajudá-lo. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para reiniciar o PC.

Vou ao Tela inicial .

. Agora, pressione Alt+F4 .

. Você verá a opção de Opções de energia .

. Selecione os Reiniciar e clique em OK.

Aguarde a conclusão do processo. Uma vez que o sistema esteja reiniciadotente jogar novamente e adicione os jogadores.

Execute o jogo no modo administrador

Há chances de o jogo não estar funcionando corretamente devido à falta de permissão do administrador. Também pode acontecer com você se o seu sistema não estiver concedendo as permissões necessárias. Sugerimos que os usuários iniciem o jogo no modo Administrador para verificar se isso ajuda ou não na resolução do problema. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para iniciar o jogo no modo de administrador.

Selecione o arquivo do jogo através do qual você inicia o jogo.

Agora, clique com o botão direito nele.

nele. Selecione os Executar como modo administrador opção.

Dê permissão e espere o jogo começar.

Agora verifique se você pode adicionar jogadores à partida ou não.

Verifique a conexão com a Internet

Você encontrará o problema de não se juntar a outros jogadores e adicionar jogadores ao seu lobby se a conexão com a Internet à qual você está conectado não estiver estável. The Dead By Daylight é um jogo de arquivo pesado e possui mais de milhares de componentes que requerem conexão com a Internet. Portanto, se você não estiver conectado com uma conexão estável à Internet, enfrentará muitos problemas. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para verificar a conexão com a Internet. Ao verificar a estabilidade da conexão com a internet, você poderá entender se o problema está ocorrendo por causa dela ou não.

Abra qualquer um dos testadores de velocidade da Internet no guia .

. Agora, inicie o processo para verificar o velocidade da internet .

. Espere até você conseguir o resultado.

Verifique se os resultados mostram que o a conexão com a internet está estável ou não.

ou não. Se a conexão com a Internet não for boa, você deverá resolver o problema.

Verifique se há interrupções no servidor

O problema de não fazer uma conexão adequada no lobby com os amigos também pode ocorrer devido a interrupções no servidor do jogo. Sugeriremos aos usuários que verifiquem se os servidores do jogo estão funcionando corretamente ou não. Para quem não sabe, Dead By Daylight está crescendo mais rápido e há chances de o problema ocorrer devido ao alto tráfego. Portanto, será melhor que os usuários tentem verificar as interrupções do servidor para saber se há algum problema com os servidores do jogo ou não. Você pode verificar isso com a ajuda de redes sociais, sites oficiais ou sites de terceiros.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Os usuários também devem verificar se os arquivos do jogo estão instalados corretamente em seus computadores ou não. Além disso, será melhor verificar os arquivos do jogo em busca de arquivos potencialmente corrompidos. Muitos usuários encontraram problemas com a instalação dos arquivos do jogo. É por isso que sugerimos que os usuários usem o Verifique a integridade dos arquivos do jogo recurso. Isso o ajudará a resolver o problema, se houver algum com os arquivos do jogo. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o loja de jogos .

. Vou ao Biblioteca .

. Selecione os Morto à luz do dia jogo.

jogo. Clique com o botão direito no Propriedades .

. Selecione Ficheiros locais .

. Agora selecione a opção de Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Aguarde a conclusão do processo.

Após isso, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Remova e adicione seu amigo

Se você estiver enfrentando problemas com o jogo ao se conectar com amigos, sugerimos que você os remova e adicione novamente. Ajudou muitos usuários a enfrentar o problema. Esperamos que também o ajude a resolver o problema. Você pode tentar fazer isso com a loja de jogos que está usando e verificar se ajuda a resolver o problema ou não.

Desativar temporariamente o firewall

Os usuários que enfrentam problemas ao se conectar com amigos no jogo devem tentar desativar temporariamente o Firewall. É possível que o jogo não esteja fazendo conexões adequadas com os servidores, por isso você está enfrentando o problema. Isso pode ocorrer devido ao Firewall. O Firewall ajuda a proteger o sistema contra ameaças externas. Portanto, há chances de o Firewall ter bloqueado a conexão do jogo ao servidor. Você tem que desativá-lo temporariamente. Se você não sabe como fazer isso, verifique este guia.

Os usuários que ainda encontrarem o mesmo problema devem entrar em contato com o suporte ao cliente. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns bugs no jogo, que você precisa relatar. Os desenvolvedores começarão a corrigir o problema assim que você relatar o problema a eles. Se o problema ocorrer apenas com você, a equipe de suporte ajudará a resolver o problema.

Os usuários devem verificar se há atualizações regularmente. O problema pode estar ocorrendo devido a alguns bugs que podem ter sido corrigidos pelos desenvolvedores. Como você não verificou o jogo em busca de atualizações mais recentes, é possível que o problema esteja ocorrendo devido ao jogo desatualizado. Sugeriremos que os usuários verifiquem as atualizações mais recentes do jogo. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Loja de jogos .

. Vou ao Biblioteca .

. Selecione os Morto à luz do dia .

. Agora, verifique o atualizações .

. Se houver algum novas atualizações disponíveiscertifique-se de baixá-los.

Empacotando

Dead By Daylight é um ótimo jogo que os usuários adoram jogar. Neste guia, listamos a solução para o problema de Dead By Daylight não pode entrar, adicionar ou convidar amigos 2023. Esperamos que este guia o ajude a resolver o problema que você está enfrentando.

