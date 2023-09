Prepare-se! Concurso EBSERH com 695 vagas já tem prazo para liberar edital

O concurso EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) vai ofertar quase 700 vagas em vários cargos. O certame deve atrair muitos interessados para seleção.

As chances são para médio, técnico e superior.

Detalhes do concurso EBSERH

A confirmação dessa grande notícia aconteceu recentemente, durante o evento de sorteio das vagas destinadas às cotas raciais, realizado em 28 de setembro.

Inicialmente, estava prevista a abertura de 688 postos, mas agora já são garantidas 695 oportunidades. O processo seletivo do concurso EBSERH já está em andamento, com contrato oficializado junto ao Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) desde 21 de setembro.

As 695 vagas abrangem diversos cargos nos níveis médio e superior, distribuídos nas áreas médica, assistencial e administrativa. O processo seletivo será dividido em três editais, especificamente para cada uma dessas áreas, com a distribuição de vagas da seguinte maneira:

Área Médica: 554 vagas;

Área Assistencial: 106 vagas;

Área Administrativa: 35 vagas.

De acordo com últimos esclarecimentos, o edital será liberado já em outubro de 2023.

Remuneração



As remunerações iniciais variam de acordo com a exigência de escolaridade e jornada de trabalho. Para os cargos de nível médio técnico, os salários são de R$ 2.502,87 para uma jornada de 24 horas semanais, R$ 3.754,29 para 36 horas e R$ 4.171,99 para 40 horas semanais. Para os cargos de nível superior:

Enfermeiro: R$ 7.715,96 para 36 horas semanais;

Jornalista: R$ 4.541,26 para 25 horas semanais;

Médico com jornada de 24 horas: R$ 9.973,13;

Médico com jornada de 30 horas: Até R$ 10.564,32;

Médico com jornada de 40 horas: Até R$ 19.614,63.

Além das remunerações, a EBSERH oferece diversos benefícios, incluindo:

Auxílio-alimentação de R$ 563,16;

Auxílio pré-escolar no valor de R$ 183,72;

Auxílio para pessoas com deficiência para filhos ou dependentes, no montante de R$ 207,48;

Assistência médica e odontológica.

Como serão as provas do concurso EBSERH?

O concurso será dividido nestas etapas:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha:

Todos os candidatos enfrentarão essa etapa, que também incluirá prova discursiva e/ou redação para áreas administrativas, e, para áreas médicas e assistenciais, poderá conter questões discursivas ou uma redação.

As provas para a área administrativa de nível médio ocorrerão no período da manhã, enquanto as provas das áreas assistencial, médica e administrativa de nível superior serão realizadas no período da tarde.

A prova discursiva para a área administrativa de nível médio exigirá a elaboração de uma redação com extensão entre 20 e 30 linhas, abordando temas relacionados aos conhecimentos básicos e atualidades.

Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional: Nesta fase, será feita uma análise dos títulos apresentados pelos candidatos, bem como de sua experiência profissional.

Para as áreas administrativas de nível superior, a prova discursiva do concurso EBSERH poderá incluir até duas questões, consistindo na elaboração de textos dissertativos e/ou descritivos, com extensão entre 20 e 30 linhas. Essas questões estarão relacionadas aos conhecimentos específicos de cada especialidade.

Essas são as etapas pelas quais os candidatos passarão no concurso EBSERH, que promete ser uma grande oportunidade para aqueles que desejam ingressar nessa renomada instituição.

Distribuição de vagas concurso EBSERH

A distribuição será realizada da seguinte forma:

Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA), em São Luiz/MA;

Hospital Universitário do Piauí (HU-UFPI), em Teresina/PI;

Complexo Hospitalar da UFC (Hospital Universitário Walter Cantídio CH-UFC/HUWC-UFC) e (Maternidade Escola Assis Chateaubriand CH-UFC/MEAC-UFC), em Fortaleza/CE;

Hospital de Doenças Tropicais (HDT-UFT), em Araguaína/TO;

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB-UFRN), em Santa Cruz/RN;

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN), em Natal/RN;

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN), em Natal/RN;

Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE), em Recife/PE;

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB), em João Pessoa/PB;

Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros (HU-UNIVASF), em Petrolina/PE;

Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), em Campina Grande/PB;

Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB-UFCG), em Cajazeiras/PB;

Hospital Universitário da UFS (HU-UFS), em Aracaju/SE;

Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), em Lagarto/SE;

Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES-UFBA), em Salvador/BA;

Maternidade Climério De Oliveira (MCO-UFBA), em Salvador/BA;

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA-UFAL), em Maceió/AL;

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, sede em Brasília/DF;

Hospital Universitário de Brasília – (HUB-UnB), em Brasília/DF;

Hospital das Clínicas da UFG (HC-UFG), em Goiânia/GO;

Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF), em Juiz de Fora/MG;

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-UNIRIO), no Rio de Janeiro/RJ;

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF), em Niterói/RJ;

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM-UFES), em Vitória/ES;

Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG), em Belo Horizonte/BH;

Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD), em Dourados/MS;

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS), em Campo Grande/MS;

Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM-UFMT), em Cuiabá/MT;

Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM), em Uberaba/MG;

Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCAR), em São Carlos/SP;

Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Maternidade Victor Ferreira do Amaral CHC-UFPR (MVFA-UFPR) e (Hospital de Clínicas da UFPR CHC-UFPR (HC-UFPR), em Curitiba/PR;

Hospital Universitário da UFSC (HU-UFSC), em Florianópolis/SC;

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM), em Santa Maria/RS;

Hospital Escola da UFPel (HE-UFPel), em Pelotas/RS;

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior (HU-FURG), em Rio Grande/RS;

Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM), em Manaus/AM;

Complexo Hospitalar Universitário da UFPA (Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza CHU-UFPA/HUBFS) e (Hospital Universitário João de Barros Barreto CHU-UFPA/HUJBB), em Belém/PA;

Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá – HU-Unifap, em Macapá/AP; e

Hospital de Clínica da Universidade Federal de Uberlândia – HC-UFU, em Uberlândia/MG.