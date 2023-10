DESCONTAÇO na hora de adquirir um AUTOMÓVEL

Aqueles que escolheram a formalização como MEI (Microempreendedor Individual) desfrutam de diversas vantagens e incentivos fiscais. Além disso, têm a chance de simplificar trâmites burocráticos. No meio desses estímulos, a oportunidade de comprar um automóvel novo com um desconto de até 30% em relação ao seu preço original se destaca como uma das ofertas mais atrativas.

Isso ocorre porque, para além de ser uma conquista pessoal, um automóvel recém-fabricado pode ser de suma importância para as operações de negócios, especialmente aquelas relacionadas ao transporte. Interessado em entender como isso se torna viável? Veja abaixo os pormenores do benefício.

Como obter o abatimento destinado a MEIs na aquisição de um automóvel novo?

Essa vantagem é fruto da isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no contexto de vendas diretas. Essa medida foi implementada com o intuito de fomentar a participação dos pequenos empresários no mercado. No entanto, é fundamental estar ciente de algumas condições.

Em primeiro lugar, ao dirigir-se a uma revendedora para adquirir um automóvel, o MEI precisa levar consigo seus documentos pessoais, bem como:

Registros empresariais;

Certificado de MEI;

Cartão CNPJ.

E aqui está uma notícia positiva: várias marcas de renome, tais como Fiat, Chevrolet e Volkswagen, disponibilizam esses descontos.

Quais são as porcentagens de desconto e quais modelos estão à disposição?



Vale ressaltar que a porcentagem de desconto não é fixa. Ela pode oscilar entre 2,5% e 30%, dependendo da fabricante e do modelo do veículo. Portanto, é sempre recomendável que o empreendedor busque informações junto a um representante de vendas, que estará apto a esclarecer todas as dúvidas e apresentar as opções mais vantajosas disponíveis.

Ao utilizar esse benefício para adquirir um carro, é importante estar ciente das limitações e restrições envolvidas no processo. Aqui estão algumas delas:

Prazo de entrega – O prazo de entrega do veículo pode variar de 10 a 40 dias. Portanto, a obtenção imediata do veículo pode não ser possível;

Restrição de revenda – Um ponto crucial é que se o carro for adquirido com o CNPJ do MEI, ele não pode ser vendido nos primeiros 12 meses após a compra. Essa restrição visa impedir que o veículo seja adquirido com desconto e imediatamente revendido a preços de mercado.

Portanto, seja para a realização de um sonho pessoal ou para impulsionar seu empreendimento, a possibilidade de adquirir um carro novo com um desconto considerável é, sem dúvida, um grande incentivo para os microempreendedores individuais. Contudo, é fundamental estar ciente das restrições e cumprir com as obrigações fiscais para evitar problemas com a Receita Federal, especialmente no que diz respeito ao uso do CNPJ em transações.

MEI pode perder CNPJ por causa de PIX?

A resposta ao questionamento é bem clara: sim! A razão é a fiscalização objetiva que identifica as vendas de produtos ou serviços pagos via PIX, mesmo em contas pessoais, que não tenham sido devidamente registradas no DASN (Declaração Anual do Simples Nacional). Por conta disso, o MEI deve tomar precauções para assegurar a conformidade tributária e evitar quaisquer questões fiscais que possam prejudicar o negócio.

É importante destacar que, à luz da legislação, o limite anual de faturamento para a categoria MEI é de R$ 81 mil. Assim, todas as transações realizadas via PIX são consideradas parte desse cálculo. Portanto, é fundamental manter um registro detalhado de todas as transações e cumprir com as obrigações fiscais para evitar possíveis problemas com a Receita Federal. Garantir que todas as transações e receitas sejam devidamente documentadas é essencial para manter a conformidade com as regulamentações fiscais e evitar consequências adversas.