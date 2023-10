Kyle Shanahan fala sobre a visão de Trey Lance sobre o ataque dos 49ers

Aé o Dallas Cowboys prepare-se para enfrentar o São Francisco 49ers, seu coordenador ofensivo Brian Schottenheimer espera obter vantagem extraindo insights de seu atual quarterback e ex- 49er, Trey Lance. No entanto, 49ers treinador Kyle Shanahan acredita que há um limite para o que Lance pode revelar sobre suas estratégias ofensivas.

Shanahan observou: “Você pode ver as reproduções na fita, pode explicar o que vemos e coisas assim, o que normalmente é possível quando você pode acumular muitas fitas ao longo dos anos… Então, espero que ele esteja falando com ele o tempo todo e fazendo com que eles se concentrem totalmente nisso, em vez da simples coisa de assistir a fita.”

Apesar de Schottenheimeros planos, Shanahan continua confiante. Ele sugere que enquanto Lança pode ter insights sobre estratégias passadas, a relevância delas para o jogo atual pode ser mínima. A verdadeira essência da estratégia não reside em relatar táticas passadas, mas em prever e adaptar-se ao próximo movimento do adversário.

As apostas são altas neste confronto importante da NFC

Essencialmente, tudo se resume a um sofisticado jogo de gato e rato. Enquanto o Vaqueiros tentará decifrar o que 49ers pode ter na manga, os 49ers estarão tecendo estratégias para manter o Vaqueiros questionando até o fim.

Enquanto o Vaqueiros e 49ers se preparam para seu próximo jogo, fãs e analistas estarão ansiosos para ver qual time consegue superar o outro. Will Lance insights fornecem o Vaqueiros uma vantagem estratégica ou os 49ers demonstrarão que as ações em campo falam mais alto do que o conhecimento interno?