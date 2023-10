Taylor Swift é vista saindo de Nova York antes do aniversário de Travis Kelce

Taylor Swift teria sido visto saindo da cidade de Nova York antes de Travis Kelceaniversário de 34 anos, gerando especulações sobre uma potencial surpresa para o Chefes de Kansas City jogador.

RápidoA bagagem de foi vista sendo carregada em um veículo fora de seu apartamento em Tribeca, em direção ao aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey. Enquanto Kelce reside em Kansas City durante a semana, fontes da Page Six revelaram que ele tinha um compromisso de trabalho anterior agendado para seu aniversário, deixando seus planos incertos.

Ambos Rápido e Kelce têm apoiado publicamente os esforços uns dos outros. Ela participou de um Chefes jogo com Kelcemãe dele, torcendo por ele em uma suíte particular e até indo com ele para uma festa depois.

Romance entre Swift e Kelce

Mais cedo, Travis foi visto saindo Rápidoapartamento de antes de um jogo, e mais tarde ela convidou seus amigos famosos, incluindo Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackmane Sofia Turnerpara assistir a um Chefes jogo.

O casal parece estar se aproximando, com relatos sugerindo que Travis Kelce está “completamente apaixonado” por Taylor Swift.

“Taylorestou gostando muito de conhecer Travis”, disse uma fonte à Us Weekly.

“Eles estão lidando com isso dia após dia, mas ela tem grandes esperanças.”

Embora suas agendas lotadas e distância geográfica possam representar desafios, suas demonstrações públicas de afeto e apoio continuam a alimentar rumores de um romance emergente.