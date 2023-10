O livro revela como Tiger Woods excluiu Phil Mickelson do jantar privado em meio à rivalidade entre LIV Golf e PGA Tour

An trecho de Alan ShipnuckO próximo livro de, “LIV and Let Die”, revela que Tiger Woods tive Phil Mickelson excluído de um jantar privado para vencedores do Open Championship na sede do clube R&A em 2022.

Este incidente ocorreu em meio à rivalidade entre jogadores de golfe associados à liga LIV Golf, apoiada pela Arábia Saudita, e aqueles leais ao PGA Tour.

“Ele conversou com um punhado de outros [past champions] para obter a bênção e depois fui ao R&A e disse-lhes, basicamente, que ninguém queria Fil lá e isso tornaria a noite estranha e estranha”, disse um homem no jantar.

“De que lado eles iriam ficar: Tigreé ou Filé? Essa é uma escolha fácil.”

Woods x Mickelson

Bosque supostamente decidiu impedir Mickelsonque ingressou no LIV Golf, de participar do encontro. Mickelson revelou que o R&A o aconselhou a não participar de eventos de campeões anteriores durante a semana do torneio.

“O R&A me contatou algumas semanas antes e disse: ‘Olha, não achamos que seja uma boa ideia você ir, mas se quiser, você pode”’ Mickelson reivindicado na época.

“Eu simplesmente não queria dar muita importância a isso, então disse: ‘Tudo bem’. Nós dois concordamos que seria melhor se eu não o fizesse.”

Posteriormente, o cenário do golfe sofreu uma grande mudança com o anúncio da fusão do LIV Golf e do PGA Tour em junho. Este acordo está atualmente sob escrutínio regulatório, com outros potenciais compradores para o PGA Tour surgindo, criando uma situação incerta.