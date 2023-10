Pequenas e médias empresas brasileiras apostam na Inteligência Artificial Generativa (entenda!)

De acordo com o levantamento global Back to Business da Visa, a tecnologia da Inteligência Artificial Generativa não é acessível apenas para as grandes corporações empresariais. A princípio, suas ferramentas e sistemas também podem contribuir de uma maneira importante para as pequenas e médias empresas.

Todavia, esses negócios podem se beneficiar das ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, que podem auxiliar de diversas maneiras em seu desenvolvimento. A pesquisa ouviu mais de 2250 lideranças de PMEs da Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Hong Kong, Nova Zelândia, Estados Unidos, entre outros.

Ademais, cerca de 87% de todos os líderes entrevistados, acreditam que provavelmente, deverão utilizar a Inteligência Artificial Generativa e a automação nos próximos 12 meses. Neste cenário, essas organizações empresariais deverão utilizar a tecnologia para obterem maiores benefícios em seus negócios.

Essas companhias devem ter a tecnologia como uma forte aliada para que possam obter uma maior vantagem frente à ampla concorrência, além de focar em crescimento. Portanto, a utilização da Inteligência Artificial Generativa e suas ferramentas, podem contribuir de maneira expressiva para as grandes companhias.

Pesquisa sobre a Inteligência Artificial Generativa

Um outro estudo, dessa vez do Gartner, que entrevistou mais de 1,4 mil executivos, apontou que cerca de 45% das organizações estão em um estágio de testes, relacionado à aplicação de novas tecnologias.10% delas já utilizam a Inteligência Artificial Generativa em seus processos de produção, dentro das companhias.

Em síntese, esses números demonstram um progresso sem precedentes em relação a uma pesquisa do próprio Gartner, feita em março e abril deste ano. Neste levantamento, 15% dos executivos entrevistados, diziam estar testando a Inteligência Artificial Generativa, e 5% deles a aplicavam em sua organização.

De acordo com o Analista e Vice-Presidente do Gartner, Frances Karamouzis, em relação à atualização massiva das novas tecnologias, “as companhias não estão apenas falando sobre Inteligência Artificial Generativa. Elas estão investindo tempo, dinheiro e recursos para avançar nessa área e obter resultados de negócios”.

Neste sentido, é importante destacar que no levantamento, 55% das empresas disseram que houve um crescimento nos investimentos relacionados à nova tecnologia, desde que a nova tecnologia se tornou destaque em todo o mundo. Isso ocorreu a cerca de 12 meses, com o lançamento do famoso ChatGPT.



Benefícios da nova tecnologia

Segundo o Gartner, mais de 78% dos executivos entrevistados em sua pesquisa, acreditam que existe um número de benefícios maior na Inteligência Artificial generativa, do que riscos envolvendo a utilização da nova tecnologia. Esse índice é maior do que o apresentado no levantamento anterior sobre o mesmo tema.

A pesquisa apontou que os executivos estão tomando decisões mais ousadas em relação à Inteligência Artificial Generativa. Para eles, a nova tecnologia é capaz de fomentar a inovação dentro das organizações empresariais. Além disso, há uma maior otimização e disrupção. Por isso, os líderes decidiram investir na novidade.

A Inteligência Artificial Generativa nos negócios

De fato, há um grande entusiasmo dos executivos em investir na Inteligência Artificial Generativa e a utilizá-la em seus negócios. São vários os benefícios e vantagens apresentadas pela tecnologia que podem ser aplicados em pequenos e médios negócios, e, sendo assim, eles devem ser aproveitados devidamente.

A utilização de ferramentas tecnológicas possui como uma das vantagens principais, a redução exponencial de erros, garantindo, dessa forma, uma maior eficiência e produtividade em suas operações e processos. Há também uma grande segurança digital e uma melhora na comunicação entre as empresas e clientes.

Em síntese, essa facilidade de comunicação também se dá com os fornecedores e colaboradores das organizações empresariais. É preciso considerar que a tecnologia apresenta inúmeras possibilidades, tanto para as grandes, quanto para as pequenas e médias companhias, de diferentes formas.

Vantagens tecnológicas

Aliás, há uma maior eficiência nos processos, mas a utilização da tecnologia e seus benefícios não param por aí. Através dela, as companhias podem analisar alguns aspectos de seus clientes, como suas emoções e necessidades. O mesmo se dá para o mercado. Esses empreendimentos poderão se adaptar às mudanças rapidamente.

Em conclusão, um grande número de empresas brasileiras, de vários setores da economia, utilizam, a Inteligência Artificial Generativa em busca de uma maior segmentação de seu público. Desse modo, elas criam mensagens mais relevantes, obtendo um maior retorno de suas estratégias de marketing especializado.