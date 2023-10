RJPrev anuncia requisitos, vagas e cargos do NOVO concurso público

O concurso RJPrev (Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro) anunciou detalhes do novo edital.

Veja.

Concurso RJPrev

A RJPrev, a Fundação Rio Previdência, está planejando a realização de um concurso público com a oferta de cinco vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos técnicos e analistas em previdência complementar.

A divisão das vagas do concurso RJPrev é a seguinte:

Para o cargo de Técnico em Previdência Complementar:

Oferta: 3 vagas imediatas e cadastro de reserva.

Requisito: Nível superior em qualquer área de formação.

Salário: R$3.910,90, composto pelo vencimento básico, gratificação de desempenho e adicional de qualificação.

Para o cargo de Analista em Previdência Complementar:

Oferta: 2 vagas imediatas e cadastro de reserva.

Requisito: Nível superior em qualquer área de formação.

Salário: R$5.775,50, composto pelo vencimento básico, gratificação de desempenho e adicional de qualificação.



Você também pode gostar:

Mais sobre o concurso RJPrev

A comissão organizadora do concurso RJPrev foi formada em 25 de outubro e é responsável por definir as vagas, elaborar o edital e auxiliar no processo de escolha da banca organizadora.

No entanto, o concurso ainda não recebeu autorização formal do governo do Estado do Rio de Janeiro. A expectativa é que o concurso seja realizado em 2024, conforme indicado na portaria de formação da comissão.

Para a divulgação do edital, a RJPrev deverá concluir a contratação de uma banca organizadora que será responsável por conduzir as etapas do concurso, incluindo a aplicação das provas objetivas e demais fases do processo seletivo.

Sobre o RJPrev

Seu principal objetivo é oferecer um sistema de previdência adicional aos servidores civis de carreira que ingressam no Estado do Rio de Janeiro, introduzindo novas diretrizes para a aposentadoria e estabelecendo um limite para os benefícios equivalentes ao teto do INSS.

Segundo as normas vigentes, o RioPrevidência, que é o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, assume a responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias e pensões até o limite do teto estipulado pelo INSS. A RJPrev, por sua vez, desempenha o papel de complementar as aposentadorias que ultrapassam esse limite, em circunstâncias específicas.

Embora possam parecer instituições similares devido à sua relação com a previdência, é importante destacar que o RioPrevidência e a RJPrev são entidades distintas, cada uma cumprindo funções complementares no âmbito da gestão previdenciária dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro.

Outros concursos

Um concurso para nível médio anuncia que as inscrições foram prorrogadas. Portanto, mais uma chance para quem deseja mais uma oportunidade.

Veja. Concurso para nível médio O prazo de inscrições para o concurso do CRBio 5 (Conselho Regional de Biologia da 5ª Região) foi prorrogado até o dia 2 de novembro, oferecendo uma oportunidade adicional para aqueles que desejam concorrer a uma das 13 vagas de agente fiscal. Este certame abrange os estados do Nordeste e tem uma vaga para contratação imediata, além de 12 para formação de cadastro reserva. Para se candidatar a essa carreira, é necessário ter concluído o ensino médio e possuir carteira nacional de habilitação na categoria “B”. O cargo oferece uma remuneração inicial de R$ 1.629,93 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, podendo ser realocado para 40 horas semanais, seja no regime presencial ou home office, com uma remuneração de R$ 2.418,44. Provas O processo seletivo para o CRBio 5 consiste em uma prova objetiva, que será a única etapa de avaliação. A prova contará com 50 questões de múltipla escolha, abrangendo temas como língua portuguesa, noções de informática, ética na administração pública e legislação, além de conhecimentos específicos relacionados à área de atuação. A prova objetiva está prevista para ocorrer em Recife/PE no dia 3 de dezembro de 2023, com os locais e horários a serem divulgados no edital de convocação em momento oportuno. Veja mais aqui