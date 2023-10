UERR aplica provas do Vestibular 2024 amanhã (29)

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) aplicará neste domingo, dia 29 de outubro, as provas do Vestibular 2024. O processo seletivo tem como objetivo selecionar novos alunos para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. A aplicação será das 9h às 14h (horário de Brasília).

De acordo com o cronograma, a universidade aplicará as provas em locais de prova distribuídos entre os municípios para os quais há oferta de vagas. Desse modo, os locais de prova serão em Boa Vista e Rorainópolis.

Os candidatos já podem consultar onde realizarão o exame por meio do cartão de confirmação de inscrição, disponível no site da UERR. Para consultar o documento, basta fazer login com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Vestibular 2024: Composição das Provas

Para fins de avaliação e classificação dos candidatos, a UERR aplicará uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Nesse sentido, a prova abarcará assuntos de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Química.

Conforme o edital, ao todo, os candidatos deverão responder a 72 (setenta e duas) questões objetivas de múltipla escolha. Além disso, a UERR aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa, sobre tema da atualidade.

Orientações para as provas

De acordo com as orientações da UERR, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora, pois a universidade não permitirá o acesso após o horário de fechamento dos portões.

Além disso, os candidatos deverão estar munidos de documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica fabricada em material transparente. Demais orientações sobre o dia de prova podem ser consultadas neste link.

Oferta e reserva de vagas

De acordo com o edital, a oferta total da UERR através do Vestibular 2024 é de 500 (quinhentas) vagas em diversos cursos de graduação ministrados de forma presencial. As vagas visam o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

Os cursos contemplados são Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, História, Letras, Medicina, Pedagogia, Química e Serviço Social.

Ainda conforme o edital, as vagas estão distribuídas entre os campi de Boa Vista e Rorainópolis. A UERR reserva parte das vagas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas.

Nesse sentido, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com recorte de renda e percentual para candidatos pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2024 está prevista para o dia 20 de dezembro. Nessa data a UERR deve liberar a lista de candidatos classificados em 1ª chamada e divulgar as orientações para as matrículas.

Para realizar o registro acadêmico, os convocados deverão apresentar dentro do período estabelecido pela UERR todos os documentos de identificação e de comprovação da escolaridade. Desse modo, entre os documentos, a universidade solicita o certificado de conclusão do ensino médio e o seu respectivo histórico escolar.

Acesse o edital do Vestibular UERR 2024 na íntegra para mais informações.

Leia também Vestibular 2024: UEPA recebe inscrições para mais de 3,5 mil vagas em diversos cursos de graduação; saiba mais.