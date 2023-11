FINEP abre inscrições de concurso no dia 21 de novembro

Em 06 de novembro, a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) publicou o edital de seu novo concurso. A oferta será de 27 vagas para cargos que exigem nível superior de formação.

Desse modo, aqueles que desejam concorrer às oportunidades poderão se inscrever a partir da próxima terça-feira, 21 de novembro. O prazo se encerra em 11 de dezembro.

Portanto, é importante ter contato com o edital e conhecer todas as regras do certame. Para fazê-lo, o candidato pode acessar o site da banca examinadora, ou seja, do Cebraspe. Também nesta plataforma será possível realizar a inscrição, desde que dentro do prazo correto.

Entenda melhor como será o concurso, logo abaixo.

Quais são os cargos da FINEP?

De acordo com o edital, a FINEP ofertará um total de 27 vagas para os cargos de Analista, o qual se divide nas áreas de:

Análise Estratégica em Ciência, Tecnologia e Inovação, com um total de 12 vagas;

Crédito, Finanças e Orçamento, com 6 vagas;

Jurídica, com 2 vagas;

Gestão Corporativa, com 4 vagas;

Tecnologia da Informação (Infraestrutura), com 1 vaga;

Tecnologia da Informação (Software), com 2 vagas.

É importante lembrar, ainda, que dentro deste total de vagas há a reserva de 20% para pessoas negras e de 20% para pessoas com deficiência.



Em conjunto, o edital também admite a formação de cadastro de reserva. Isto é, o que significa que poderá ocorrer convocações para além das 27 vagas iniciais.

O cargo de Analista, então, também como atribuições “atividades de planejamento, análise, avaliação e desenvolvimento dos processos/projetos/programas da Finep”. Além disso, a depender de cada área, haverão outras responsabilidades específicas.

Cada especialidade também conta com requisitos específicos no que diz respeito ao curso de graduação. Para Análise Estratégica em Ciência, Tecnologia e Inovação e Gestão Corporativa, por exemplo, basta ter ensino superior, independente do curso.

O candidato, então, deve conferir o edital a fim de verificar os critérios de cada caso.

Para todos a remuneração será de R$ 16.776,59, com 40 horas de trabalho por semana. Ademais, estes servidores terão direito a outras vantagens e benefícios vigentes, o que inclui a gratificação por titulação, por exemplo.

Dessa forma, o servidor da FINEP poderá receber os seguintes acréscimos:

R$ 776,71, no caso de pós-graduação lato sensu;

R$ 1.553,39, para quem tem mestrado;

R$ 3.106,78, aos que possuem doutorado.

Portanto, o certame se mostra com cargos atrativos àqueles que cumprem com os critérios da função de Analista.

Quais serão as etapas?

O concurso da FINEP terá as seguintes etapas:

Prova objetiva de conhecimentos gerais (P1), com 30 questões;

Prova objetiva de conhecimentos específicos (P2), com 40 questões;

Prova discursiva, que consistirá em uma redação (P3).

Assim, tanto as provas objetivas quanto a prova discursiva terão aplicação em 04 de fevereiro, com duração de 4 horas, no turno da tarde.

No caso da prova de conhecimentos gerais, as disciplinas serão:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Ética no Serviço Público;

Raciocínio Lógico e Quantitativo;

Inovação.

No entanto, no que diz respeito à P2, cada área terá um grupo de disciplinas específicas. Portanto, é muito importante que todos os candidatos consultem o conteúdo programático do edital.

Para se aprovar, o candidato deverá obter, ao menos:

15 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais;

20 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos.

Desse modo, a correção da prova discursiva da FINEP apenas ocorrerá para os que estiverem melhor classificados. Esta, por sua vez valerá 10,00 pontos, consistindo em redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas sobre atualidades.

No caso da redação, o edital também descreve os critérios de correção, aos quais o candidato deve se atentar.

Como se inscrever?

Aqueles que se interessarem em passar pela seleção acima poderão se inscrever a partir da próxima terça-feira, 21 de novembro. Até o dia 11 de dezembro, então, os candidatos devem acessar o site da banca examinadora a fim de se inscrever.

Primeiramente, é importante ler o edital do concurso da FINEP a fim de conferir todas as regras da seleção, bem como tomar conhecimento dos critérios do cargo.

Então, é necessário preencher o formulário com suas informações pessoais, documentos, bem como selecionando a área do cargo que deseja.

Por fim, o candidato deve pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 90,30, até o dia 03 de janeiro de 2024. No entanto, é possível solicitar a isenção do valor para aqueles que:

Têm inscrição no Cadastro Único, ou seja, são de família de renda baixa;

São doadores de medula óssea, de acordo com as diretrizes do Ministério do Saúde.

Nestes casos, é necessário enviar documentos que comprovem o cumprimento destes critérios. O período para o pedido de isenção acompanha o mesmo prazo de inscrições, ou seja, até 11 de dezembro.

Como funciona a FINEP?

A história da FINEP se inicia com a assinatura do Decreto Nº 55.820 em 8 de março de 1965, quando ocorre a criação do Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas.

Assim, a operação deste fundo se dava por meio do BNDE e buscava “financiar os estudos e programas necessários à definição dos projetos de modernização e industrialização”. Ademais, o fundo se utilizava de recursos do:

BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento); e

da USAID (United States Agency for International Development).

Em seguida, surge a FINEP, em 24 de julho de 1967, por meio do Decreto-Lei 61.056, ou seja, a Financiadora de Estudos e Projetos. Isto é, vindo como Empresa Pública com vinculação ao Ministério do Planejamento.

Desse modo, a financiadora assume as atribuições e o capital do fundo, tendo como parte de seu Conselho Diretor diferentes instituições como, por exemplo:

Ministério do Planejamento;

BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico); e

Bacen (Banco Central).

A missão da financiadora, portanto é de “promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas”.

Portanto, aqueles que se aprovarem no concurso se tornarão servidores da FINEP, devendo prezar pelo objetivo final da financiadora. É interessante conhecer bem como esta funciona, que atividades promove, conferindo algumas informações oficiais em seu portal.