Giakoumakis guia o Atlanta United na vitória no jogo 2 sobre o Columbus; Equipe sediará o Jogo 3, onde o vencedor leva tudo

Giorgos Giakoumakis fez um gol e duas assistências e Atlanta United vencer o Tripulação Colombo 4-2 na noite de terça-feira para forçar um jogo decisivo na série melhor de três.

Atlanta (14-9-12) quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitórias para continuar sua MLS playoff em Colombo (16-10-9) no domingo – com o vencedor garantindo uma vaga no Conferência Leste semifinais.

Giakoumakis, eleito o estreante do ano na MLS com 17 gols, abriu o placar aos 38 minutos. Giakoumakis ficou sozinho dentro da área e voltou para casa Brooks Lennoné uma cruz dobrada.

Estrela de Colombo Cucho Hernándezque marcou os dois EquipeOs gols do time na vitória de quarta-feira foram respondidos sete minutos depois e empataram em 1 a 1. Mas o Atlanta abriu vantagem por 2 a 1 no intervalo depois Xande Silva marcou nos acréscimos, após assistência de Giakoumakis.

Edwin Mosquera e Thiago Almada cada um marcou com cinco minutos de diferença no final do segundo tempo para uma vantagem de 4-1. Colombo atacante Max Arfsten coroou o placar nos acréscimos do segundo tempo.

O Crew perdeu pela primeira vez nas últimas cinco visitas a Atlanta. Columbus não venceu nenhuma de suas últimas 16 partidas fora de casa nos playoffs da MLS, registrando pela última vez uma vitória fora de casa na pós-temporada nas quartas de final de 2002 em São José.