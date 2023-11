Reggie Jackson e DeAndre Jordan carregam Nuggets sem Jokic contra o ex-time Clippers

Reggie Jackson marcou 35 pontos, DeAndre Jordan fez 21 pontos e 13 rebotes, e o Nuggets de Denver se recuperou no quarto período para vencer o Clippers de Los Angeles 113-104 na noite de segunda-feira sem Nikola Jokic.

Os ex-Clippers Jackson e Jordan somaram 20 pontos no quarto lugar, quando o Nuggets perdia por 11 no início. Jackson começou e terminou uma sequência de 22-6 com cestas de 3 pontos que colocou o Nuggets à frente por 99-94. Nesse meio tempo, ele alimentou Jordan para duas enterradas violentas.

Os Nuggets estavam sem titulares Jokic Jamal Murray e Aaron Gordon, com média combinada de 58,2 pontos. Jokic ficou de fora do segundo jogo consecutivo por causa de dores lombares. Murray tem uma distensão no tendão direito e Gordon tem uma distensão no calcanhar direito.

Kawhi Leonard liderou o Clippers com 31 pontos e Ivica Zubac fez 23 pontos e 14 rebotes. Paul George cometeu sua quarta e quinta faltas no início da quarta. Ele terminou com seis pontos em 2 de 13 arremessos.

Os Clippers ficaram limitados a quatro field goals no quarto, quando acertaram 8 de 12 na linha de lance livre. Russell Westbrook acertou um lance livre com o Clippers perdendo por 102-98. James Harden teve duas reviravoltas nos minutos finais e George disparou uma bola de ar nos segundos finais, enquanto o Clippers perdia a oitava consecutiva para o Nuggets.

Nuggets melhoram para recorde de 4-6 na estrada

Os Clippers superaram o Denver por 32-19 no terceiro. Empatado em 72, Zubac marcou seis gols consecutivos para iniciar uma sequência de 17-5 que foi coroada pelos quatro pontos consecutivos de Westbrook e colocou os Clippers na quarta posição, liderando por 88-77.

As reservas dos Clippers deram-lhes uma vantagem de 11 pontos para abrir o segundo. Então Jackson assumiu, marcando 14 pontos no quarto, incluindo um lance livre que levou o Nuggets ao intervalo vencendo por 58-56.

Jackson e Jordan se uniram para vários gols no jogo, lembrando a torcida local de tempos passados. Jordan converteu o passe alley-oop de Jackson em uma enterrada e ele marcou em uma enterrada reversa após uma alimentação de Jackson no primeiro tempo.

Os Clippers’ Norman Powell acertou um lance livre no segundo quarto que lhe deu 6.000 pontos na carreira.

A SEGUIR

Pepitas: Hospedar Houston na quarta-feira.

Tosquiadeiras: Visita Sacramento na quarta-feira para iniciar uma viagem de dois jogos ao norte da Califórnia.