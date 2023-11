Um museu com tema de LeBron James será finalmente inaugurado em sua cidade natal, Akron, OH

Tele Fundação da Família LeBron James anunciaram na quinta-feira que estão finalmente criando um museu para homenagear o ‘Garoto de Akron‘Ohio. Alguns dos maiores atletas da história fizeram isso acontecer enquanto ainda estavam ativos no esporte, mas a maioria deles não demorou tanto quanto com a estrela do Lakers. A razão pela qual demorou tanto é a logística necessária para montar tudo isso, principalmente do ponto de vista tecnológico. Esta iniciativa será conhecida como ‘O Tribunal Interno de LeBron James‘ e estará localizado na Casa Três Trinta. A data de inauguração está prevista para 25 de novembro, ainda neste mês.

De acordo com o site oficial do museu, a entrada geral neste local custará US$ 23 e crianças menores de cinco anos terão entrada gratuita sob supervisão de um adulto. O museu está programado para abrir de segunda a sábado, das 9h às 17h (horário do leste dos EUA). Aqui está o que você pode ler na página de destino do site: “Lebron James‘ Home Court é uma experiência de narrativa multimídia que oferece uma visão da vida de LeBron com itens nunca antes vistos ao longo de sua jornada de Akron à NBA, Olimpíadas, negócios, filantropia e muito mais. Localizado dentro do Lebron James No local House Three Thirty da Family Foundation, todos os lucros da venda de ingressos serão revertidos para a comunidade por meio do modelo inovador de treinamento profissional da House Three Thirty, que emprega alunos, pais, educadores e familiares da I PROMISE.

Será este o prelúdio da iminente aposentadoria de LeBron James?

Embora atualmente não haja notícias sobre Lebron James’ potencial aposentadoria, é um pouco estranho que este anúncio tenha sido feito no início da temporada da NBA. Todos nós sabemos que James afirmou repetidamente o quanto deseja brincar com seu filho mais velho, Bronny. No entanto, a recente parada cardíaca do jovem jogador pode ter mudado os planos de James. Embora não possamos especular nada até que o próprio ‘Rei’ faça um anúncio, já há muita conversa online sobre este anúncio. Por enquanto, vamos continuar aproveitando o 21º ano de LeBron James como se fosse o último.