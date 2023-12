Cruz Beckham surpreso com as virtudes futebolísticas de David Beckham após assistir documentário da Netflix

Cruz Beckhamo filho de 18 anos da lenda do futebol David Beckhamganhou uma nova apreciação pelos talentos de seu pai por meio da série documental da Netflix que narra a ilustre carreira do atleta.

Victoria Beckham revelou em entrevista à Allure que Cruz teve uma experiência esclarecedora ao assistir ao documentário em quatro partes, que investiga David Beckhama jornada de se tornar um dos maiores ícones do futebol durante sua gestão com Manchester United .

“cruznosso filho mais novo, disse: ‘Uau, não tinha ideia de que papai era tão bom no futebol’ ” Vitória disse.

Até o diretor do documentário, Fisher Stevensinicialmente subestimado David Beckhamo impacto de, revelando em entrevista à PEOPLE em outubro que ele, assim como cruznão compreendeu totalmente a extensão da grandeza da estrela até compilar a filmagem.

“Comecei a pesquisar e então me encontrei com ele e disse basicamente: ‘Você foi muito bom'”. Stevens disse.

“Ele não era o que eu esperava. Ele era tão aberto. Ele disse, estou pronto. Quero contar minha história antes que outra pessoa o faça.

“E então comecei a fazer pesquisas e pensei, ‘Jesus, a vida desse cara é uma loucura. Eu não tinha ideia. E então, quando me encontrei com ele e Victoria, pensei, oh meu Deus, eles vão ser divertidos. Eles vão ser bons. Eles vão ser divertidos e são vai ser difícil e vai ser ótimo”, continuou o cineasta.”

Comentários positivos sobre o documentário

O documentário não apenas forneceu uma visão sobre David Beckhamcarreira, mas também mostrou o Beckham família sob uma luz diferente, provocando reações positivas dos telespectadores.

Vitória compartilhou anedotas sobre o recebimento de elogios de jovens fãs que apreciaram o retrato da família no documentário.