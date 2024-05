Mulher colombiana acusada de bruxaria após beber sangue de mortos em acidente de trânsito

ÓNo dia 12 de maio, um vídeo se tornou viral nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas e está percorrendo o mundo.

Num evento que acontece em Santander, um Cidade colombiana localizada no nordeste do país, na região andina, uma mulher estranha aparece em uma cena inesperada.

Em Santandervárias pessoas morreram num trágico acidente de trânsito no qual também esteve envolvida uma criança, mas que felizmente escapou viva com um braço quebrado como único ferimento.

Segundo o Noticias Caracol, as vítimas do acidente foram identificadas como Bryan Fandino e Harol Rodríguezdois motociclistas que morreram após colidirem, aparentemente por seguirem na contramão na estrada que liga o municípios de Barbosa e Vélez.

Ações das mulheres chamam a atenção

Quando os vizinhos e as autoridades ajudavam o máximo possível, no vídeo você pode ver como aparece uma mulher neste acidente de trânsito em que há mortos no chão e em vez de ajudar, o que ela faz é abaixe-se, pegue o sangue derramado na estrada e chupe.

Os internautas comentaram imediatamente o comportamento estranho da mulher, apontando-o como um possível rito de Santeria, ou mesmo um ritual com o qual supostamente se obtém a juventude eterna.

Até agora, 1.967 pessoas morreram em acidentes de trânsito na Colômbia entre janeiro e março de 2024, segundo dados da Agência Nacional de Segurança Viária (ANSV). Desse número, 1.185 eram motociclistas.