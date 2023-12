governo confirma grupos que receberão antecipação

A dias da retomada dos pagamentos do Bolsa Família neste mês de dezembro, o governo federal anunciou novos detalhes sobre as novas liberações. Entre outros pontos, o Ministério do Desenvolvimento Social confirmou quais são são os grupos de pessoas que poderão receber o saldo de maneira antecipada.

Em condições normais, os pagamentos do Bolsa Família são feitos sempre com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário. Assim, é importante analisar qual é a sua numeração, para saber exatamente qual será a data da liberação do saldo em sua conta.

De todo modo, alguns grupos não precisarão seguir o calendário, e deverão receber o benefício de maneira antecipada, sem a necessidade de realizar nenhum tipo de solicitação prévia. Entenda abaixo.

Grupos que poderão antecipar o Bolsa Família

Os usuários do Bolsa Família que possuem NIS marcados para receber o saldo nas segundas, poderão antecipar os pagamentos do benefício. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, nestes casos, a ideia é liberar o saldo já no sábado imediatamente anterior.

É o caso, por exemplo, dos usuários que possuem o NIS final 1. Oficialmente, o calendário aponta que eles poderão receber o saldo na próxima segunda-feira (11), mas o fato é que o benefício será liberado já no sábado (9). A movimentação, aliás, poderá ser feita através do Caixa Tem.

Esta não é uma regra nova, e existe dentro do Bolsa Família há anos. De todo modo, é importante frisar que o cidadão não precisa usar o dinheiro de forma antecipada, se não quiser. Em regra geral, o saldo fica disponível na conta por pelo menos 120 dias.

Quem mora em cidade em situação de calamidade



Um outro grupo de usuários que também poderá receber o Bolsa Família de dezembro de forma antecipada, são as pessoas que residem em cidades que estão em situação de calamidade pública. O Ministério confirmou que nestes casos, o saldo será liberado para todas as pessoas já na segunda-feira (11).

Assim, se você faz parte do Bolsa Família e reside em uma cidade que está em situação de calamidade pública, saiba que o seu dinheiro será depositado na segunda (11), independente do final do seu NIS. Não será necessário, portanto, seguir nenhum tipo de calendário.

Mas vale frisar que a cidade precisa estar oficialmente em situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Caso contrário, o poder executivo não poderá realizar este tipo de antecipação.

Não estou em nenhum destes grupos

Se você não se encontra em nenhum dos dois grupos citados acima, então será preciso seguir o calendário tradicional. A boa notícia é que o governo federal optou por liberar o saldo do Bolsa Família em dezembro mais cedo do que normal.

Em condições normais, as liberações do programa ocorrem nos 10 últimos dias úteis do mês, mas em dezembro, a ideia é realizar a liberação apenas nos 10 últimos dias úteis antes do natal. O objetivo é que todos os usuários recebam o saldo antes das festas de final de ano.

No mais, as demais regras seguem basicamente as mesmas. O usuário segue tendo que se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o Bolsa Família em sua conta. Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de liberações: