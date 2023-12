Semed lança edital do 3º Processo de Seleção Simplificada para gestor escolar

A Secretaria Municipal de Educação divulga nesta terça-feira, 26, o edital do terceiro Processo de Seleção Simplificada (PSS) de âmbito interno para definir quem irá atuar como diretor ou diretor adjunto das escolas da Prefeitura de Penedo.

O 3º PSS Gestor Escolar tem prazo de validade de dois, mesmo período estabelecido nas edições anteriores da seleção de candidatos inscritos, avaliados por seus títulos de formação profissional, prova com questões objetivas e apresentação do plano de gestão escolar nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros.

Pode se inscrever todo servidor efetivo com experiência mínima de dois anos como docente em escola da Semed, graduado em licenciatura plena em Pedagogia ou Licenciatura em áreas afins da educação.

Também precisa comprovar certificação em curso de Gestão Escolar com mais de 250 horas ou ter feito MBA em Gestão Educacional ou Gestão Escolar ou comprovar pós-graduação em Gestão Educacional ou Gestão Escolar ou em Administração Escolar (lato sensu com carga horária mínima de 360 horas).

Além disso, o servidor não pode ter sofrido nenhuma penalidade administrativa nos últimos quatro anos, no âmbito do serviço público municipal, e não estar respondendo a nenhuma sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar(PAD) e ter disponibilidade para cumprir a carga horária de quarenta horas semanais.

As inscrições serão abertas nesta quarta-feira, 27, e serão encerradas na sexta, 29, disponível apenas de forma presencial na SEMED, no horário das 8h às 13 horas. A Secretaria Municipal de Educação está situada no Complexo Educacional e Esportivo, à margem da Rodovia AL-110, o antigo Ginásio do Sesi.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar encadernados e autenticados os documentos comprobatórios de sua formação profissional, além de cópia do RG, do CPF. Confira abaixo o edital na íntegra.

EDITAL PSS DIRETOR – PENEDO-AL [Dez-23]