A popularidade de Taylor Swift também foi aproveitada pela NFL e agora pelo Globo de Ouro

No pode-se negar que Taylor Swift se tornou uma das personalidades mais influentes dos últimos anos e a prova disso é o impacto que ela teve na NFL desde que seu romance com Travis Kelce se tornou público. E até o próprio jogador ganhou mais popularidade desde que namorou a cantora.

Após o enorme sucesso do lançamento teatral de “Taylor Swift: A Turnê das Eras” que mostra parte de sua turnê em 2023, o filme é um dos oito filmes indicados ao prêmio Cinematic and Box Office Achievement no Globo de Ouro. A Awards aproveitou sua popularidade para incluí-lo em seu último anúncio.

No clipe publicado nas redes sociais do Globo de Ouro a cantora aparece nos primeiros segundos do vídeo em algumas participações que fez em premiações anteriores. A cerimônia será realizada no domingo, 7 de janeiro de 2024 e será transmitido ao vivo do Beverly Hilton Hotel, na Califórnia.

Os fãs de Taylor Swift estão ansiosos para saber quem estará sentado à mesa da cantora durante o Golden Globe Awards 2024.

Travis Kelce também estará na Califórnia, mas não comparecerá à cerimônia do Globo de Ouro para acompanhar a namorada. O Kansas City Chiefs enfrentará o Los Angeles Chargers no mesmo dia da premiação, mas o jogador viajará de volta ao Missouri com o time imediatamente após o jogo.

O impacto positivo de Taylor Swift na NFL

Uma pesquisa do Instituto Marista descobriu que a grande maioria dos americanos e fãs de futebol profissional acreditam Taylor Swift teve um impacto positivo na liga.

Os fãs obstinados da cantora, mais conhecidos como “Swifties”, estão entusiasmados com sua presença nos estádios, aumentando os ingressos e as classificações da NFL. No entanto, há também um grande número de vozes que têm sido inflexíveis contra ela.

Embora Swift já tenha sido indicada antes, ela nunca ganhou um Globo de Ouro. No entanto, isso pode mudar este ano.