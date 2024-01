É Beneficiário do CADÚNICO? Veja como trocar antenas parabólicas tradicionais pelo KIT DE ANTENA DIGITAL GRATUITO

As famílias que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal têm a oportunidade de solicitar a substituição de suas antigas antenas parabólicas tradicionais por antenas parabólicas digitais. Neste artigo, vamos explorar os benefícios da nova tecnologia de antenas parabólicas digitais e como os interessados podem realizar a troca através do CadÚnico.

O Cadastro Único e os Programas Sociais

O Cadastro Único é um instrumento de coleta de dados que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda no Brasil. Ele é utilizado para o acesso a diversos programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, o CadÚnico possibilita o acesso a outros benefícios, como descontos na conta de energia elétrica e isenção de taxas de concursos públicos.

A Substituição das Antenas Parabólicas Tradicionais

A substituição das antigas antenas parabólicas tradicionais pelas antenas parabólicas digitais é uma ação do Governo Federal para promover a inclusão digital e garantir que todas as famílias tenham acesso à nova tecnologia. As novas antenas permitem uma recepção de sinal de melhor qualidade, oferecendo uma imagem mais nítida e uma maior quantidade de canais disponíveis.

A substituição das antenas é gratuita e inclui também a instalação, realizada em data agendada. Para solicitar a troca, os interessados devem entrar em contato através do telefone 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp. É importante ressaltar que esse serviço é válido apenas para a substituição da parabólica antiga.

Como Solicitar a Troca

Os beneficiários do Cadastro Único que desejam solicitar a troca da antena parabólica tradicional devem entrar em contato através do telefone mencionado e responder a algumas perguntas solicitadas. Essas perguntas têm o objetivo de verificar a elegibilidade do solicitante para a substituição da antena.

Já as pessoas que não estão inscritas no Cadastro Único e desejam fazer a substituição devem procurar o setor responsável da Prefeitura. É necessário apresentar os seguintes documentos de todos os componentes familiares: CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Identidade, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência Atual e CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais).



Benefícios da Nova Tecnologia

Ao substituir a antena parabólica tradicional pela antena parabólica digital, as famílias poderão aproveitar os benefícios da nova tecnologia. A nova antena permite uma recepção de sinal mais eficiente, garantindo uma melhor qualidade de imagem e som. Além disso, a quantidade de canais disponíveis é maior, proporcionando uma maior diversidade de conteúdo para toda a família.

Outro benefício importante é a possibilidade de acesso aos programas sociais oferecidos pelo Governo Federal. Ao estarem inscritas no CadÚnico, as famílias têm a oportunidade de participar de programas como o Bolsa Família, que auxilia financeiramente as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Orientações do Setor Cadastro Único da Prefeitura

O setor Cadastro Único da Prefeitura de Cataguases está preparado para atender aos interessados na substituição da antena parabólica tradicional. A gestora do Cadastro Único, Clarice Leite, destaca que a troca é totalmente gratuita, incluindo a instalação que é agendada previamente. Além disso, o setor está disponível para prestar as orientações necessárias e esclarecer quais são os programas sociais disponíveis para os cadastrados.

Para solicitar a troca, os interessados devem se dirigir ao setor Cadastro Único da Prefeitura, localizado na Rua Major Vieira, 212 – Centro – Galeria Salgado, 1º andar. O horário de atendimento é entre 7h e 16h. O telefone de atendimento é o 3421-1683, que também funciona como WhatsApp.

Ademais, a substituição das antenas parabólicas tradicionais pela antena parabólica digital é uma iniciativa do Governo Federal para promover a inclusão digital e garantir o acesso de todas as famílias à nova tecnologia. Através do Cadastro Único, as famílias de Cataguases podem solicitar a troca de forma gratuita e aproveitar os benefícios da nova tecnologia, como uma melhor qualidade de imagem e som, além do acesso aos programas sociais oferecidos pelo Governo.